Παπαθανάσης: 62,7 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στη Νέα Μάκρη

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση η πράξη «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας, Έργα Ομβρίων Περιοχής Νέας Μάκρης Αττικής» εντάχθηκε στο τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», με δικαιούχο τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με συνολική δημόσια δαπάνη 62.711.124,28 € από πόρους του Ταμείου Συνοχής.

Το έργο με την ολοκλήρωσή του θα επιλύσει το χρόνιο πρόβλημα πλημμυρών του Δήμου Μαραθώνα Ν. Μάκρης, στην περιοχή μεταξύ του οικισμού Αγ. Ανδρέα και της πρώην Αμερικάνικης Βάσης. Η κατασκευή των συλλεκτήρων θα συντελέσει στην προστασία τόσο των ίδιων των ρεμάτων όσο και των ζωνών εκατέρωθεν της κοίτης τους από αλλαγές στις χρήσεις γης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα έργα θα συμβάλουν στην αποτροπή απωλειών ανθρώπινων ζωών και περιουσιών λόγω πλημμύρας και στην αποτροπή ανάγκης κινητοποιήσεων της πολιτικής προστασίας. Επίσης, θα ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα και θα αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων.