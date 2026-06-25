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Αποστολάκη για Κοβέσι: Θλιβερή η αντιδικία της χώρας με ευρωπαϊκούς θεσμούς
Πολιτική
14:27 - 25 Ιουν 2026

Αποστολάκη για Κοβέσι: Θλιβερή η αντιδικία της χώρας με ευρωπαϊκούς θεσμούς

Reporter.gr Newsroom
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Η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη μίλησε σήμερα (25/6) για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος, όπως επίσης και για το όραμά του για τη χώρα. 

Μεταξύ άλλων, μιλώντας στα Παραπολιτικά, η κα. Αποστολάκη τόνισε:

«Υπάρχει για το ΠΑΣΟΚ μια τεράστια ευθύνη κι ένα τεράστιο χρέος απέναντι σε πυροτεχνήματα, απέναντι σε σχηματισμούς που κατά την άποψή μας στερούνται παντελώς συνέπειας και θεσμικής ευθύνης, εμείς που δεν στερούμαστε ούτε συνέπειας, ούτε θεσμικής ευθύνης είναι προφανές ότι οφείλουμε να πείσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι έχουμε μέχρι σήμερα καταφέρει».

Ερωτηθείσα για την εσωκομματική αντιπαράθεση Δούκα-Διαμαντοπούλου η κα. Αποστολάκη σχολίασε ότι:

«Οι στόχοι του ΠΑΣΟΚ δεν είναι εσωκομματικοί στόχοι που αφορούν τη φιλοδοξία του καθενός ή της καθεμίας από εμάς. Εγώ τους αντιλαμβάνομαι ως μια ιστορική ευθύνη απέναντι σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται. Ακριβώς επειδή η κατάσταση είναι τέτοια οφείλουμε να δείξουμε ότι αυτόν τον κόσμο τον σεβόμαστε γιατί οτιδήποτε άλλο είναι παράλληλα κι ένα μήνυμα ότι δεν σεβόμαστε τις ανάγκες του».

Ερωτηθείσα ποιο είναι το όραμα του ΠΑΣΟΚ για την χώρα, η κα. Αποστολάκη σημείωσε ότι:

«Για το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν δύο στόχοι που έχουν οραματικό περιεχόμενο, πρώτον, να ξαναφύγει η Ελλάδα από τις τελευταίες θέσεις που είναι ένα επίτευγμα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, άρα σύγκλιση. Kαι δεύτερον, αποκατάσταση και αναστύλωση των δημοκρατικών θεσμών και της λειτουργίας του κράτους δικαίου».

Τέλος, η κα. Αποστολάκη μίλησε και σχετικά με την απόφαση για την προσφυγή της κας Κοβέσι. Όπως είπε:

«Θεωρώ πάρα πολύ θλιβερή την αντιδικία της χώρας μας με ευρωπαϊκούς θεσμούς και μάλιστα με θεσμούς του ευρωπαϊκού κράτους δικαίου. Είναι προφανές ότι η υπόθεση θα πάρει το δρόμο προς το ευρωπαϊκό δικαστήριο. H κυβέρνηση επέλεξε έναν πάρα πολύ ολισθηρό δρόμο. Έχει πλέον οραματικά χαρακτηριστικά ο στόχος του να επανέλθει η χώρα σε ένα καθεστώς λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου», κατέληξε χαρακτηριστικά.

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