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Τσουκαλάς για συνταξιούχους: Η κυβέρνηση υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά τον εφάρμοσε πιστά
Πολιτική
13:28 - 29 Ιουν 2026

Τσουκαλάς για συνταξιούχους: Η κυβέρνηση υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά τον εφάρμοσε πιστά

Reporter.gr Newsroom
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«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που εφάρμοσε πιστά τον νόμο Κατρούγκαλου, εξαπάτησε τους συνταξιούχους. Μόνη της ομολογεί τη μείωση των συντάξεων στον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα. 19,8% αύξηση πληθωρισμού -16,4% αύξηση συντάξεων» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς.

Στην συνέχεια ο κ. Τσουκαλάς τονίζει: «Η κυβέρνηση στον απολογισμό της επταετίας της πανηγυρίζει για την ονομαστική αύξηση 16,4% των συντάξεων, ενώ στο ίδιο γράφημα αποδέχεται πως ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε ονομαστικά 19,8% μόλις την τελευταία πενταετία.

Ομολογεί ξεκάθαρα πως μείωσε το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων.

Αν λάβει κανείς υπόψη πως ο σωρευτικός πληθωρισμός στα τρόφιμα αυξήθηκε από το 2021 περίπου κατά 39%, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πως η μείωση των συντάξεων είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Σκοπίμως το κυβερνητικό αφήγημα δεν αναφέρει πως ακόμα και αυτή τη μικρή ονομαστική αύξηση, που είναι κάτω από την αύξηση του πληθωρισμού, δεν την έλαβαν όλοι οι συνταξιούχοι καθώς εξαιρέθηκαν όσοι είχαν προσωπική διαφορά.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπάτησε τους συνταξιούχους. Υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και τον εφάρμοσε πιστά.

Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ.

Για μια κυβέρνηση που θα κοιτά τους συνταξιούχους στα μάτια».

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