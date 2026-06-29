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Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο με Αυγερινό και Γρατσία
Πολιτική
15:43 - 29 Ιουν 2026

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο με Αυγερινό και Γρατσία

Reporter.gr Newsroom
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Μέλη του προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ορίζονται, μεταξύ άλλων, οι Θανάσης Αυγερινός και Μαρία Γρατσία, σύμφωνα με σημερινή (29/6) ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.  

Το εννεαμελές ΠΣ του κόμματος αποτελείται ακόμη από τους: Παναγιωτόπουλος Δημήτρης, Παναγόπουλος Κυριάκος, Παπασιδέρης Χρήστος, Δρόσος Γιώργος, Ιωαννίδου Μαρία, Χατζηαντωνίου Γιάννης, Χριστοδουλίδης Μιχάλης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το ΠΣ συγκροτείται «για την εξασφάλιση της συλλογικής προσπάθειας του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών “Ελπίδα για τη Δημοκρατία” και την υλοποίηση των πολιτικών προτάσεών μας».

Διευκρινίζεται ότι το ΠΣ θα λειτουργήσει μέχρι τη διεξαγωγή του Συνεδρίου του Κινήματος, με αποστολή του «τη στρατηγική χάραξη του πολιτικού και γενικότερου σχεδιασμού, την αντιμετώπιση των τρεχόντων πολιτικών και οργανωτικών ζητημάτων, την επεξεργασία των θεσμικών κειμένων που θα διέπουν τη λειτουργία του Κινήματος, καθώς και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ανοδικής πορείας του, με σκοπό την αναγέννηση της Πατρίδας μας και την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «σύνθεσή του θα ανανεώνεται με βάση τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες και την πορεία συνεχούς διεύρυνσης του Κινήματος».

«Εύχομαι ολόψυχα καλή και δημιουργική εργασία σε όλες και όλους για την επιτυχία του Κινήματος μας “ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία”, στο οποίο προσβλέπει και ελπίζει ο ελληνικός λαός για να ζούμε στη χώρα μας με αλήθεια, εντιμότητα, δικαιοσύνη, ισονομία, δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και εθνική αξιοπρέπεια», σημειώνει καταληκτικά η Μαρία Καρυστιανού.

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