Συμμετοχή Καρυστιανού σε εταιρεία που αγόρασε ακίνητο από fund - Τι απαντά η ίδια

Η Μαρία Καρυστιανού καλείται να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι ήταν μέτοχος κατά 50% σε εταιρεία που είχε αγοράσει μέσω fund τουλάχιστον ένα ακίνητο που είχε προηγουμένως περάσει από διαδικασία αναγκαστικού πλειστηριασμού. Το ακίνητο αυτό αποκτήθηκε με το ποσό των μόλις 30.457 ευρώ, κάτω από την αντικειμενική τιμή του.

Η κ. Καρυστιανού είχε το 2022 συνιδρύσει την εταιρεία Where About Travels, μαζί με τον τότε σύντροφό της, Γιάννη Μωυσίδη. Η εταιρεία αυτή είχε τουλάχιστον μία συναλλαγή με fund.

Η επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία δηλώνει πάντως πως όλα έγιναν εν αγνοία της και πως η ίδια συμμετείχε τυπικά στην εταιρεία αλλά δεν είχε καμία γνώση των δραστηριοτήτων της.

Με δήλωσή της στο zougla.gr, το οποίο έκανε την παραπάνω αποκάλυψη απορρίπτει κάθε εμπλοκή σε προσωπικό επίπεδο και αφήνει αιχμές για πρόσωπα μέσα από το ίδιο της το κίνημα, λέγοντας πως ουσιαστικά την εκβίαζαν με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ακόμα κι αν δεν γνώριζε βέβαια, υπάρχει... θέμα από τη στιγμή μάλιστα που το κόμμα της στην ιδρυτική του διακήρυξη ζητά κατάργηση των funds που πλειστηριάζουν ακίνητα.