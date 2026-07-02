Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας είναι πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας - Δεν θα πιάσει 20% ο Μητσοτάκης

Με αφορμή πλάνα του Αλέξη Τσίπρα που έπαιζαν στη διάρκεια της εκπομπής η κα. Κωνσταντοπούλου σχολίασε αιχμηρά: «Από το να παίζουν πλάνα του Τσίπρα στην οθόνη, να μπουν καλύτερα πλάνα από αυτή την «φοβερή» σύσκεψη που έκανε το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018 μετά το Μάτι, γνωρίζοντας ότι έχουν καεί 60-70 άνθρωποι, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν 60-70 νεκροί – πλέον ξέρουμε ότι υπήρχαν 120 νεκροί – και παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτε. Είναι εντυπωσιακό το ότι νομίζουν κάποιοι ότι ο κόσμος τρώει κουτόχορτο. Δεν ξεχνάει ο κόσμος, κάποιοι ποντάρουν ότι ξεχνάει. Κάνουμε αγώνα να διαφημιστεί το φεστιβάλ μας, ο Τσίπρας διαφημίζεται από τον Οκτώβρη χωρίς να έχει κόμμα, χωρίς να έχει ακόμα βιβλίο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τον θέλει ο κ. Μητσοτάκης για αντίπαλο, είναι σαφές. Είναι του χεριού του, είναι εύκολος αντίπαλος γι΄αυτόν. Είναι εκείνος ο οποίος του έστρωσε το χαλί του Μητσοτάκη. Δεν θα είχαμε Μητσοτάκη μετά βαΐων και κλάδων εάν δεν είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση Τσίπρα, με τους ηλεκτρονικούς και μη πλειστηριασμούς, τα funds, την καταστολή, την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, το Μάτι κτλ. Μετά το Μάτι είναι οργιώδεις οι παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και οργιώδης η αναξιοκρατία. Ξεχνάει κάνεις που ο Τσίπρας έκανε την γυναικά του καθηγήτρια πανεπιστημίου με 3 φωτογραφικές τροπολογίες; Αυτό είναι αξιοκρατία; Ή που πλημμεληματοποίησε την έκθεση για το Μάτι που ήταν σε βαθμό κακουργήματος. Και εξυπηρέτησε και κάποιους υπόδικους οικονομικούς παράγοντες».

«Δεν τον λέω απλώς ψεύτη τον Τσίπρα, είναι πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας. Για το Μάτι θα έπρεπε να γίνει και εξεταστική και προανακριτική επιτροπή. Ποιος τον εξυπηρέτησε; Ο Μητσοτάκης. Έκανε εξεταστική και προανακριτική; Όχι. Εγώ τότε είχα κάνει μήνυση για κακούργημα στο Μάτι. Πήγε η μήνυση στη Βουλή, δεν έγινε τίποτα. ποιον διώκει ο Μητσοτάκης; Εμένα. Μου στήνει 3 δικογραφίες τη μέρα. Μου έρχονται βροχή οι δικογραφίες, και για το Μάτι τίποτα. Το δίκασαν σαν δήθεν πλημμέλημα, σαν ατύχημα. Και με την ίδια συνταγή προσπαθούν να δικάσουν για τα Τέμπη», συνέχισε.

Γιατί δεν θέλει ο Τσίπρας κανέναν από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα;

Όπως υπογράμμισε η κ. Κωνσταντοπούλου, «γιατί χρησιμοποίησε ό,τι μπορούσε, όπως στην περίπτωση του Φραπέ που του είπα ότι θα τον πετάξει η οικογένεια Μητσοτάκη σαν στυμμένη λεμονόκουπα. […] με αντίστοιχο τρόπο ο Τσίπρας αυτούς που κάποτε στηρίχθηκε σε αυτούς, τους πετάει σαν στυμμένη λεμονόκουπα, τους εξευτελίζει και τους ταπεινώνει. Δεν έχει κάνει ποτέ debate ο Τσίπρας, δεν μπορεί να σταθεί και γι’ αυτό παραιτήθηκε από την Βουλή και λέει κάτι βαθύτατα αντιδημοκρατικό: να διαλυθεί η αντιπολίτευση, να παραιτηθούν οι βουλευτές και τότε θα τους δεχθεί. Αλλά ως τι; Είναι μια μεγάλη εξυπηρέτηση στον Μητσοτάκη».

«Αν πιάσει 20% ο Μητσοτάκης θα κάνει πάρτι, δεν νομίζω ότι θα το πετύχει»

«Τα δικά μας στοιχήματα έχουν να κάνουν με την κοινωνία, και να αλλάξουμε τη χώρα. Να αλλάξουμε αυτή την εγκληματική οργάνωση γιατί ο κόσμος στενάζει, βιώνει πολύ τραυματικά αυτό που συμβαίνει και βιώνει τραυματικά αυτή την συμπαιγνία: να διαλύεται η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση την ώρα που είναι στην πιο δύσκολη στιγμή του ο Μητσοτάκης. Άρα είναι μία τεράστια εξυπηρέτηση για τον Μητσοτάκη. Εμείς είμαστε η Πλεύση Ελευθερίας. Είναι εμφανής η συμφωνία που έχουν Μητσοτάκης και Τσίπρας και πάνω και κάτω από το τραπέζι. Είναι οφθαλμοφανής η συμφωνία. Ο Τσίπρας έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο για το Μάτι δεν λέει τίποτε, κατηγορεί όλους τους συντρόφους του, και στην 7η σελίδα επαινεί τον Κων/νο Μητσοτάκη και την κόρη του Ντόρα Μπακογιάννη, που λέει ότι έχει κληρονομήσει το χάρισμα του πατέρα της. έχουμε τρελαθεί τελείως. Δεν πιστεύω ότι ανεβαίνει ο Μητσοτάκης αλλά πιστεύω ότι σίγουρα τον διευκολύνει ο Τσίπρας. Νομίζω ότι θα κάνει πάρτι ο Μητσοτάκης εάν πάρει 20%, δεν νομίζω ότι θα το πιάσει. Είναι σαφές ότι υπάρχει deal. Προσπαθούν να στήσουν έναν δικομματισμό από τα παλιά. Ο κόσμος έχει απορρίψει αυτόν τον δικομματισμό και τον Τσίπρα τον κατακρήμνισε. Και τον Μητσοτάκη το 24», τόνισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djnue7z4r6hl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στην συνέχεια η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην εμπρηστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη με θύμα την 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.

«Είναι τραγικό να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με μάλιστα τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό που έγινε κατά τη γνώμη μου, και είναι κατάπτυστη η δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης είχε δίπλα του τον κ. Χρυσοχοΐδη ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Marfin. Έχουν εργαλειοποιήσει τη Marfin που προσπάθησαν να την φορτώσουν σε πολιτικούς αντιπάλους. Έχουν εργαλειοποιήσει ό,τι μπορούν για να αυτοπαρουσιαστούν σαν θύματα αντιπάλων. Ο Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις, σαν να γνωρίζει τους υπαιτίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις – εν γνώσει του – επιθέσεις πολιτικών αντιπάλων του. Να μας πει τι ξέρει. […]. Η προβοκάτσια είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί. Και αυτό δεν αλλάζει σε τίποτε την αμέριστη συμπαράσταση στους ανθρώπους που δέχθηκαν την επίθεση», επεσήμανε χαρακτηριστικά η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Για το ρεπορτάζ του MEGA αναφορικά με την ετοιμασία τροπολογίας ώστε να πέσει στα «μαλακά» ο επικεφαλής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν: «Εγώ καταρχάς είμαι εκείνη που πιέζω, πριν γίνουν αυτά τα deals – γιατί γίνεται ένας ανοιχτός εκβιασμός μπροστά στα μάτια όλων μας και μια ανοιχτή διαπραγμάτευση. Ένας καταδικασμένος για εγκλήματα που αφορούν στο απόρρητο των επικοινωνιών, σε βαθμό πλημμελήματος αλλά με ποινές που παραπέμπουν σε κακουργηματική δράση – γιατί όπως σωστά είπε, η δικαιοσύνη, «πρόκειται για κακουργηματική δράση που πρέπει να διερευνηθεί». Μπροστά στα μάτια της κοινωνίας, η κυβέρνηση εμπλέκεται στα κακουργήματα – διότι ο Μητσοτάκης είναι πίσω από αυτές τις παρακολουθήσεις. Υπήρχε παρακολούθηση και έλεγχος. Εμπλεκόταν και εμπλέκεται ο ανιψιός του ο κ. Δημητριάδης, ο οποίος ήταν τοποθετημένος στο πρωθυπουργικό γραφείο υπεύθυνος για ΕΥΠ και διορισμένος αρχηγός της ΕΥΠ με παράκαμψη της νομιμότητας και φωτογραφική τροπολογία. Ήταν η πρώτη ενέργεια που έκανε ο Μητσοτάκης το 2019 όταν ανέλαβε. Η δεύτερη ενέργεια ήταν να φέρει τροπολογία με την οποία έκανε διοικητή της ΕΥΠ έναν τύπο συνδεδεμένο με το Ισραήλ και συνδεδεμένο με εταιρείες σεκιούριτι, τον Κοντολέοντα. Μετά από αυτό διαπιστώνεται το ’22 ότι από το ΄20 έπεσαν θύματα παρακολούθησης και από την ΕΥΠ – ο Τζαβέλλας υπέγραφε για τις παρακολουθήσεις – ένα σωρό πρόσωπα. 27 πρόσωπα επίσης παρακολουθούνται από το predator του Ντίλιαν».

Θα φέρει η κυβέρνηση φωτογραφική τροπολογία;

Σύμφωνα με την εκτίμηση της κ. Κωνσταντόπουλου, «είναι σαφές ότι το απεργάζονται. Δεν έχω πληροφορία αλλά αντίληψη. […] τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουμε υπογράψει να έρθει να καταθέσει ο Ντίλιαν. Η επ. Θέσεων και Διαφάνειας όλον αυτόν τον καιρό δεν Συγκαλείται για να μην έρθει ο Ντίλιαν».

Για την δίκη των Τεμπών: «Αυτοί που προσπαθούν να δημιουργήσουν ρήγμα μεταξύ εμού και των συγγενών θα πέσουν στο κενό. Στον κ. Ασλανίδη κάποιος είπε ψευδώς ότι το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για να έρθω εγώ. Αυτό είναι ψευδές. Δεν καθυστέρησα 2,5 ώρες. Είμαι η μόνη δικηγόρος που είμαι εκεί σε κάθε δικάσιμο εκτός από μία μέρα που μου φόρτωσε κάτι δικογραφίες ο Μητσοτάκης και δεν μπόρεσα να πάω […]. Έφερα έγγραφο – «βόμβα» στη δίκη που αποδεικνύει ότι ο Κυρανάκης, την παραμονή της δίκης, λέγοντας ότι παρασταθεί το δημόσιο μόνο για τους σταθμάρχες και τον επόπτη, εκτελεί εντολή Μητσοτάκη ο οποίος στη συνέχεια τον αμείβει κάνοντάς τον Γραμματέα του κόμματος, και υποθάλπει 32 από τους 36 κατηγορουμένους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djnuhnuz5yox?integrationId=eexbs1jkg0kofln}