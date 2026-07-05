Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Ο Μητσοτάκης κρατά για έκπληξη τους κωδικούς προϊόντων με σταθερές τιμές

«Δεν αποδίδει η οικονομία, κύριε Μητσοτάκη. Η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμμεσων φόρων», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τον κυριακάτικο απολογισμό του πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει:

Ο Πρωθυπουργός στη σημερινή του ανάρτηση είναι λιγότερο «θυμωμένος» με την ακρίβεια, γιατί κατάφερε να παραμείνουν για ένα δίμηνο σταθερές οι τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων.

Βέβαια, αυτούς τους κωδικούς μάλλον μας τους κρατά για έκπληξη γιατί ούτε ο κ. Θεοδωρικάκος τους γνωρίζει ούτε η Ένωση Super Market Ελλάδος. Βάσει των ανακοινώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, τους κωδικούς αυτούς δεν θα τους γνωρίζουν οι καταναλωτές για να τους αγοράσουν, εκτός και αν προσλάβουν ντετέκτιβ.

Κύριε Πρωθυπουργέ, κάθε μέρα αποδεικνύεται από την χαμηλή κατάταξη της χώρας στην ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα, το υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και την κατακρημνισμένη αγοραστική δύναμη πως η οικονομία δεν υπεραποδίδει όπως ισχυρίζεστε. Η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμμεσων φόρων. Όχι μόνο δεν μειώσατε τους φόρους όπως λέτε, αλλά μέσω της έμμεσης φορολογίας αυξήσατε την επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στο ζήτημα των συντάξεων χηρείας, τίθεται ένα ερώτημα. Γιατί αργήσατε επτά χρόνια να καταργήσετε μια βαθιά άδικη διάταξη; Αν ισχυρίζεστε πως δεν υπήρχαν τα χρήματα, τότε δικαιώνετε τον κ. Κατρούγκαλο και την προηγούμενη κυβέρνηση που νομοθέτησαν την περικοπή των συντάξεων . Αν όχι, εξηγήστε μας γιατί η κυβέρνηση σας εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου που εφάρμοζε ακόμα πιο σκληρά από τους εμπνευστές του νόμου τις διατάξεις του, περικόπτοντας μια ολόκληρη εθνική σύνταξη;

Και κάτι τελευταίο: Μετά τις αποκαλύψεις για τα κενά στα πρωτόκολλα ασφαλείας και τον διασυρμό της χώρας με την εξαπάτηση του Γενικού Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας από Ρώσους φαρσέρ, επιμένετε πως είστε ο καταλληλότερος για να σηκώσετε το τηλέφωνο στις τρεις η ώρα τα ξημερώματα; Όταν έγινε το περιστατικό στην Κάσο που οδήγησε στην υπαναχώρηση από την επιχείρηση πόντισης του καλωδίου, τον κ. Ντόκο συμβουλευτήκατε;

ΥΓ. Για την ενοχή του εκλεκτού του Προέδρου στον ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελά, που επαινούσε ως άριστο ανακοινώνοντας τον για υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον δεν έφτασαν τα νέα ακόμη στο Μαξίμου. Θα διάβαζε και δεν ενημερώθηκε.