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Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από επίθεση του Ισραήλ
Ειδήσεις
14:48 - 06 Ιουλ 2026

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από επίθεση του Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα (6/7) στο νότιο Λίβανο, έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε αυτοκίνητο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Να σημειωθεί ότι το παραπάνω περιστατικό σημειώθηκε παρά τη συνεχιζόμενη, αλλά εύθραυστη, εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), μεταξύ των θυμάτων είναι μία διευθύντρια σχολείου, η μητέρα της, μία αλλοδαπή οικιακή βοηθός και ένας Σύρος εργάτης. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο, οι τέσσερις επέβαιναν σε όχημα που δέχθηκε πλήγμα από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), ενώ επέστρεφαν από τη Ναμπατιέχ αλ-Φάουκα, όπου είχαν μεταβεί για να επιθεωρήσουν την οικογενειακή τους κατοικία.

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