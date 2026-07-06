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Ο Σαμαράς ανοίγει και το φάκελο «υποκλοπές»: Ζητά διερεύνηση της παγίδευσής του με Predator
Πολιτική
12:42 - 06 Ιουλ 2026

Ο Σαμαράς ανοίγει και το φάκελο «υποκλοπές»: Ζητά διερεύνηση της παγίδευσής του με Predator

Reporter.gr Newsroom
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Νέα ηχηρή κίνηση από τον Αντώνη Σαμαρά στο πολιτικό σκηνικό, καθώς προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την υπόθεση των υποκλοπών.

Το όνομα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά περιλαμβάνεται, ως γνωστόν, στη λίστα των προσώπων που έλαβαν μολυσμένα μηνύματα με το παράνομο λογισμικό Predator το 2021.

Το θέμα έχει στο παρελθόν προκαλέσει μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, με τον ίδιο να εξαπολύει σφοδρές βολές καταγγέλλοντας τις παρακολουθήσεις από το βήμα της Βουλής.

Τώρα ο Αντώνης Σαμαράς προσφεύγει στη Δικαιοσύνη και με αίτησή του στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Η νέα αυτή κίνηση έρχεται μετά τα βίντεο που ανήρτησε στα social media το σαββατοκύριακο και προκάλεσαν αίσθηση, καθώς επιτέθηκε στην Ντόρα Μπακογιάννη και παράλληλα άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Θεωρείται πως οι κινήσεις του αυτές εντάσσονται στο σχεδιασμό του για ίδρυση νέου κόμματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2026 - 12:55
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