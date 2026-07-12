ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Μετωπική επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κυριακάτικη ανάρτησή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βρήκε ούτε μία λέξη για τον θάνατο του 20χρονου με αναπηρία, που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς αστυνομικών στο Άργος. Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση σιωπά μπροστά σε ένα τραγικό περιστατικό που επαναφέρει με τον πιο οδυνηρό τρόπο το ζήτημα της αστυνομικής αυθαιρεσίας και της λογοδοσίας. Η ανθρώπινη ζωή και το κράτος δικαίου δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται επιλεκτικά. Η ανοχή στους αστυνομικούς – ράμπο, ετοιμάζει το έδαφος για τον επόμενο νεκρό».

Αντιθέτως, συνεχίζει, «ο πρωθυπουργός επιλέγει να ξεκινήσει την ανάρτησή του με την τραγωδία της Μαρφίν. Η μνήμη των θυμάτων αξίζει απόλυτο σεβασμό και δικαιοσύνη, και παραμένει επιτακτική ανάγκη ο εντοπισμός και η σύλληψη των φυσικών αυτουργών, που εκκρεμεί 16 χρόνια τώρα. Ας μας επιτρέψει, όμως, να διατηρούμε αμφιβολίες για το αν πράγματι έχουμε φτάσει στον εντοπισμό των δραστών, μέχρι να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Και στο παρελθόν είχαμε συλλήψεις για την υπόθεση, αλλά το κατηγορητήριο κατέπεσε στα δικαστήρια. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει γι’ αυτή τη διαχρονική αποτυχία της Πολιτείας, αντί να χρησιμοποιεί τη Μαρφίν ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης και επικοινωνιακής διαχείρισης».

Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως «η πραγματικότητα διαψεύδει καθημερινά το κυβερνητικό αφήγημα. Τα νοικοκυριά στενάζουν από το κόστος ζωής, ενώ η κυβέρνηση επιμένει να αρνείται τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, αφήνοντας την αισχροκέρδεια να καλπάζει και τα καρτέλ να δρουν ανενόχλητα. Μακάρι να βγούμε ψεύτες, αλλά πολύ φοβόμαστε ότι η αισχροκέρδεια θα «καταπιεί» σύντομα τη μείωση του 10λεπτου στη βενζίνη που παρουσιάζει σαν επιτυχία ο πρωθυπουργός».

Στα εθνικά θέματα, το κόμμα κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι «επιχειρεί να παρουσιάσει ως επιτυχία μια Σύνοδο του ΝΑΤΟ από την οποία η Ελλάδα δεν απέσπασε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, την ώρα που η Τουρκία αναβαθμίζει διαρκώς τον γεωπολιτικό της ρόλο και αντιμετωπίζεται ως στρατηγικός εταίρος από τους συμμάχους μας. Η κυβέρνηση παραμένει θεατής των εξελίξεων, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική και χωρίς ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων» προσθέτει.