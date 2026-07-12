Διαμαντοπούλου: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες αλλά με με κανόνες που λειτουργούν για όλους αναφέρει σε ανάρτηση της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Άννα Διαμαντοπούλου.

Η Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τονίζοντας: «Η αλήθεια πίσω από τα 10 λεπτά της βενζίνης.

Η κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού γεννά ερωτήματα:

Όπως ακριβώς συνέβη και με τους περιβόητους 2.000 κωδικούς προϊόντων, έτσι και τώρα η κυβέρνηση ανακοινώνει μειώσεις στις τιμές των καυσίμων χωρίς να έχει ακόμη καθορίσει ούτε τον τρόπο εφαρμογής τους.

Τα πραγματικά στοιχεία είναι αποκαλυπτικά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διυλιστηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στη γειτονική Ιταλία μειώθηκαν κατά περίπου 5 λεπτά ανά λίτρο.

Την ίδια στιγμή, τα οικονομικά αποτελέσματα των δύο ελληνικών διυλιστηρίων καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας τους:

* HELLENiQ ENERGY: καθαρά κέρδη από 11 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε 284 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 (+2.481,8%).

* Motor Oil: καθαρά κέρδη από 85 εκατ. ευρώ σε 333 εκατ. ευρώ (+291,4%).

Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει:

* Αν ήταν τόσο εύκολο να μειωθούν οι τιμές, γιατί δεν το έκανε εδώ και πέντε μήνες, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις;

* Γιατί η μείωση αφορά μόνο το τέλος Αυγούστου και όχι μια μόνιμη παρέμβαση;

* Από πότε οι τιμές των διυλιστηρίων διαμορφώνονται ύστερα από «συμφωνίες κυρίων» με την κυβέρνηση και όχι από τον υγιή ανταγωνισμό;

* Αν χρειάζεται κυβερνητική παρέμβαση για να μειωθούν οι τιμές, δεν αποτελεί αυτό έμμεση παραδοχή ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά καυσίμων δεν λειτουργεί αποτελεσματικά;

* Και αν αυτό ισχύει, γιατί η κυβέρνηση αγνόησε τις προτάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Διαχείρισης Αποθεμάτων Ασφαλείας και άλλες θεσμικές παρεμβάσεις;

Γιατί η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες. Αντιμετωπίζεται με κανόνες που λειτουργούν για όλους!».

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10240077771775628&id=1039678535&mibextid=wwXIfr&rdid=XRDkUEqHQP6goxYV#}