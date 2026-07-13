Κολομβία: Μνήμες Εσκομπάρ «ξυπνούν» οι απειλές θανάτου σε βάρος διεθνούς ποδοσφαιριστή

Στην Κολομβία, ο αποκλεισμός της χώρας από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνοδεύτηκε από απειλές θανάτου σε βάρος του ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας Χάμιντον Καμπάς λόγω μιας κρίσιμης ευκαιρίας που έχασε κατά τη διάρκεια του αγώνα ενάντια στην Ελβετία για τη φάση των «16». Το σοκαριστικό γεγονός ξυπνά στη χώρα «μαύρες μνήμες» από τη δολοφονία του Αντρές Εσκομπάρ το 1994.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το Athletic, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κολομβίας (FCF) καταδίκασε τις απειλές θανάτου που δέχθηκαν ο Χάμιντον Καμπάς και η οικογένειά του, μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του διεθνούς επιθετικού στις καθυστερήσεις, η οποία συνέβαλε στον αποκλεισμό της Κολομβίας από την Ελβετία στο Παγκόσμιο Κύπελλο την προηγούμενη Τρίτη (7/7).

Η εκτελεστική επιτροπή της FCF κάλεσε την Εισαγγελία της Κολομβίας να ξεκινήσει έρευνα, με στόχο «την άσκηση δίωξης και την τιμωρία» των υπευθύνων «το συντομότερο δυνατό».

Ο Καμπάς βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα, με το σκορ στο 0-0, στα τελευταία έξι λεπτά της παράτασης, όμως δεν κατάφερε να κρατήσει το σουτ του εντός εστίας, στέλνοντας την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο αγώνας της φάσης των «16» οδηγήθηκε στη συνέχεια στη διαδικασία των πέναλτι και, παρά το γεγονός ότι ο Καμπάς κατάφερε να ευστοχήσει στη δική του εκτέλεση, η Κολομβία ηττήθηκε με 4-3, ολοκληρώνοντας έτσι την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η FCF εξέδωσε ανακοίνωση την Παρασκευή, στην οποία ανέφερε ότι «καταδικάζει κατηγορηματικά τις απειλές κατά της ζωής και της ασφάλειας του Χάμιντον Καμπάς και της οικογένειάς του».

Να σημειωθεί ότι οι απειλές θανάτου κατά του Καμπάς έρχονται 32 χρόνια μετά τη δολοφονία του πρώην αμυντικού της εθνικής ομάδας της Κολομβίας, Αντρές Εσκομπάρ.

Για την ιστορία, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994, -που είχε διεξαχθεί και πάλι στις ΗΠΑ- η Κολομβία είχε αποκλειστεί αφού τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου της. Αρκετοί ποδοσφαιριστές είχαν δεχθεί απειλές θανάτου, ενώ ο 27χρονος Εσκομπάρ που είχε σημειώσει αυτογκόλ στην ήττα από τις ΗΠΑ στις 22 Ιουνίου, είχε απειληθεί να μην επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο ίδιος αψήφησε τις απειλές, με αποτελέσμα λίγες μέρες αργότερα -στις 2 Ιουλίου- να δολοφονηθεί άγρια.

Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία του είχε συνδεθεί με τις δραστηριότητες των καρτέλ ναρκωτικών και με την απώλεια μεγάλων χρηματικών ποσών σε στοιχηματικό επίπεδο.

«Κανένας αθλητής και κανένα μέλος του περιβάλλοντός του δε θα πρέπει να υπόκειται σε εκφοβισμό επειδή εκπροσωπεί τη χώρα του σε ένα αθλητικό πλαίσιο», ανέφερε η ανακοίνωση της FCF.

«Η εκτελεστική επιτροπή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Κολομβίας εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη και στήριξή της προς τον Χάμιντον Καμπάς, την οικογένειά του, όλους τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας της Κολομβίας και ολόκληρη την αποστολή. Παράλληλα, καλεί την Εισαγγελία να πραγματοποιήσει, το συντομότερο δυνατό, τις απαραίτητες έρευνες για τον εντοπισμό, τη δίωξη και την τιμωρία των υπευθύνων για αυτές τις πράξεις.

Η FCF επαναλαμβάνει ότι οι παίκτες που στελεχώνουν τις εθνικές μας ομάδες αποδέχονται την τιμή να φορούν τη φανέλα της Κολομβίας με πειθαρχία, αφοσίωση, επαγγελματισμό και βαθιά αγάπη για τη χώρα τους.

Κάθε φορά που αγωνίζονται στον αγωνιστικό χώρο, το κάνουν με την πεποίθηση ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και με μοναδικό στόχο να εκπροσωπήσουν το έθνος με αξιοπρέπεια και να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

«Το ποδόσφαιρο πρέπει να αποτελεί χώρο ενότητας, σεβασμού και ελπίδας, όχι μια σκηνή μίσους, εκφοβισμού ή βίας», συνέχισε η ανακοίνωση της FCF. «Για αυτό τον λόγο, η Ομοσπονδία καλεί όλους τους Κολομβιανούς να διασφαλίσουν ότι οι διαφορές που είναι εγγενείς στον αθλητικό ανταγωνισμό δεν θα μετατρέπονται ποτέ σε απειλές ή επιθέσεις εναντίον εκείνων που αφιερώνουν τη ζωή τους στην εκπροσώπηση της χώρας.

Η προστασία των αθλητών μας σημαίνει επίσης προστασία των αξιών του αθλητισμού και της υπερηφάνειας που ενώνει εκατομμύρια Κολομβιανούς γύρω από την εθνική ομάδα της Κολομβίας».