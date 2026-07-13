Χρηστίδης: Ρεαλιστικές και κοστολογημένες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους

Την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης της Marfin, την αδιαπραγμάτευτη στάση απέναντι σε κάθε μορφή τρομοκρατίας, αλλά και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση των συνταξιούχων ανέδειξε ο βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Real Fm.

«Η διαλεύκανση της υπόθεσης της Marfin είναι πάρα πολύ σημαντική και η απόδοση δικαιοσύνης είναι αναγκαία. Και φυσικά πρέπει να δούμε τι έφταιξε και έμεινε 16 χρόνια ανεξιχνίαστη. Το βασικό όμως είναι ότι στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία. Είτε απειλεί παιδιά, γυναίκες, άντρες, είτε βάζει μολότοφ σε σπίτια, είτε έχει τα καλάσνικοφ στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι κάτι για το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί και μας αφορά με απόλυτο τρόπο. Γι’ αυτό άλλωστε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, πριν από λίγες ημέρες, για να σηματοδοτήσει ότι αυτή η κηλίδα στην δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει», σημείωσε.

Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να σταθούν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αποφεύγοντας την αναπαραγωγή εμφυλιοπολεμικών λογικών και μικροπολιτικών αντιπαραθέσεων γύρω από ζητήματα βίας.

Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι «εάν υπάρχει κάποιος στην πολιτική ζωή του τόπου, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχει άλλο πολιτικό κόμμα που είναι υπεύθυνο για την επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα ή στο σπίτι οποιουδήποτε άλλου, πρέπει να βγει και να το πει με καθαρό τρόπο και να επιληφθεί η δικαιοσύνη. Διαφορετικά πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν ότι είναι να κάνουν και να αποδοθεί δικαιοσύνη με τον πιο διαφανή τρόπο».

Αναφερόμενος στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, τόνισε ότι παρουσιάστηκαν 17 συγκεκριμένες δεσμεύσεις, μεταξύ των οποίων η σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης. Όπως εξήγησε, το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να καταβάλει την πρώτη δόση τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και τη δεύτερη τον τρίτο χρόνο, επισημαίνοντας ότι η πρόταση είναι πλήρως κοστολογημένη και απέχει σημαντικά από τα ποσά που επικαλείται ο πρωθυπουργός.

Όπως ανέφερε, «το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης, απλά το πετάει στο τραπέζι γνωρίζοντας τι σύγχυση μπορεί να δημιουργήσει. Γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης με βάση τα στοιχεία που έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, ότι η μόχλευση του χρήματος της 13ης σύνταξης σε 2 δόσεις δεν είναι 2,5 δισεκατομμύρια και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ οφείλω να πω ότι βγάζουμε και ένα συμπέρασμα ακόμα. Ποιο είναι το συμπέρασμα αυτό; Ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να δώσει ούτε την 13η σύνταξη ούτε τον 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι η ακρίβεια έχει καταστήσει αδύνατο για πολλούς πολίτες να καλύψουν τις ανάγκες τους μέχρι τα μέσα του μήνα, ενώ ακόμη και στις λαϊκές αγορές οι καταναλωτές αναγκάζονται να υπολογίζουν τις αγορές τους «κιλό το κιλό».

Τέλος, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά την κοστολόγηση των προτάσεων των πολιτικών κομμάτων. Όπως σημείωσε, ενώ από το ΠΑΣΟΚ ζητείται συνεχώς τεκμηρίωση και παραπομπή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η Νέα Δημοκρατία εξαγγέλλει μέτρα και φορολογικές παρεμβάσεις χωρίς να ακολουθεί την ίδια διαδικασία.

«Όταν ο κ. Μητσοτάκης είπε, το 2019, ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, έδωσε τεκμηρίωση; Εμείς φάγαμε “πολιτικό ξύλο” όταν βγήκαμε και μιλήσαμε για τα μερίσματα. Λέω όμως σήμερα εδώ στην κουβέντα την οποία κάνουμε, ότι εμείς τουλάχιστον λέμε, η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και κάνει ανακοινώσεις και δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους», κατέληξε.