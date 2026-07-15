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Μητσοτάκης από Βόρεια Εύβοια: «Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές του 2027»
Πολιτική
11:19 - 15 Ιουλ 2026

Μητσοτάκης από Βόρεια Εύβοια: «Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές του 2027»

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές μήνυμα ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 έστειλε σήμερα 15/7 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια, απαντώντας εμμέσως στα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Κατά την περιοδεία του στους Ωρεούς, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε σε πολίτες και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας τους να προετοιμαστούν από τώρα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, με στόχο την εξασφάλιση μιας τρίτης συνεχόμενης αυτοδύναμης κυβερνητικής θητείας.

«Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί με προεκλογική λογική, αλλά βρίσκεται διαρκώς δίπλα στις τοπικές κοινωνίες.

«Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε, όπως κάποιοι άλλοι, την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα και στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες», δήλωσε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για τη συμβολή τους, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα δώσουν τον αγώνα για την επίτευξη μιας τρίτης αυτοδύναμης κυβερνητικής θητείας.

Απολογισμός για τη Βόρεια Εύβοια πέντε χρόνια μετά τις πυρκαγιές

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, πέντε χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις υλοποιούνται και αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Όπως είπε, η περιοχή παρουσιάζει πλέον σαφή σημάδια ανάκαμψης, με αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής, μείωση της ανεργίας και βελτίωση των εισοδημάτων των κατοίκων.

«Εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια. Πέντε χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά, οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται. Η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει, έχει περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία και μεγαλύτερα εισοδήματα», σημείωσε.

«Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα»

Νωρίτερα, κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δηλώνοντας ότι μέχρι την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας θα έχει διαμορφωθεί το καλύτερο ΕΣΥ που γνώρισε ποτέ η χώρα.

Όπως τόνισε, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων δομών υγείας και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

«Το ΕΣΥ αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας που είχε η χώρα», δήλωσε.

Η πρώτη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού σε Κέντρο Υγείας

Κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η λειτουργία της πρώτης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού που εγκαταστάθηκε σε Κέντρο Υγείας στην Ελλάδα, στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.

Η νέα μονάδα επιτρέπει στους νεφροπαθείς της Βόρειας Εύβοιας να πραγματοποιούν αιμοκάθαρση στον τόπο κατοικίας τους, περιορίζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις προς νοσοκομεία άλλων περιοχών και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

Παράλληλα, η λειτουργία μιας τόσο εξειδικευμένης υπηρεσίας σε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ενισχύει τον ρόλο των Κέντρων Υγείας, διευρύνοντας την πρόσβαση των κατοίκων της περιφέρειας σε κρίσιμες υπηρεσίες υγείας.

Η ανασυγκρότηση της περιοχής συνεχίζεται

Από την Ιστιαία, ο πρωθυπουργός επανήλθε στην πορεία ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, τονίζοντας ότι η περιοχή κοιτά πλέον το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

«Πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση στάθηκε δίπλα στην περιοχή από την πρώτη στιγμή και εργάστηκε συστηματικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άφησε πίσω της η φυσική καταστροφή.

Όπως υπογράμμισε, το σχέδιο ανασυγκρότησης δεν περιορίζεται μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά περιλαμβάνει νέες υποδομές, αναβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες και έργα που ενισχύουν την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργούν ισχυρότερες αναπτυξιακές προοπτικές για τη Βόρεια Εύβοια.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2026 - 11:27
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