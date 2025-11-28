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Κακλαμάνης σε Βέμπερ: Στην Κύπρο υπάρχει στρατός κατοχής - Κανείς δε μιλάει στην Ευρώπη γι&#039; αυτό
Ειδήσεις
18:33 - 28 Νοε 2025

Κακλαμάνης σε Βέμπερ: Στην Κύπρο υπάρχει στρατός κατοχής - Κανείς δε μιλάει στην Ευρώπη γι' αυτό

Reporter.gr Newsroom
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«Η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, ιδιαίτερα τώρα, που έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την ειρήνη στην Ουκρανία», παρότρυνε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ. Μάνφρεντ Βέμπερ, τον οποίο δέχθηκε σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης τόνισε ότι «η Ελλάδα, αλλά και το Ελληνικό Κοινοβούλιο στη μεγάλη του πλειοψηφία, από την πρώτη στιγμή τάχθηκε υπέρ της Ουκρανίας». Και «αυτό έγινε με μεγάλο οικονομικό κόστος για την Ελλάδα», αφού «ενάμιση εκατομμύριο Ρώσοι τουρίστες που έρχονταν στην Ελλάδα σταμάτησαν να έρχονται», ενώ παράλληλα «πάγωσαν και οι εξαγωγές μας» προς τη Ρωσία.

«Βεβαίως εμείς, ως χώρα, έχουμε πειθαρχήσει στις ποινές που έχει βάλει η Ευρώπη στη Ρωσία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενέργεια», σημείωσε ο Πρόεδρος της Βουλής και εξήγησε ότι το λέει αυτό, «διότι οι γείτονές μας στην Τουρκία, δεν έχουν προσαρμοστεί στο συγκεκριμένο θέμα, παρότι είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Και υπάρχει το εξής περίεργο αυτή τη στιγμή: Σε λίγο καιρό η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι χωρισμένη στα δύο. Υπάρχει στρατός κατοχής εκεί και «κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ. Μάνφρεντ Βέμπερ, αφού συνεχάρη το Ελληνικό Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση για τις προσπάθειες που έκαναν ώστε η χώρα να ξεπεράσει την οικονομική κρίση, τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει επανέλθει πλέον κι έχει γίνει πάλι πυλώνας της Ευρώπης. Ακόμη και στη Γερμανία υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία λένε τι μπορούμε να μάθουμε από την Ελλάδα». Αναγνώρισε ότι αυτή «η επιτυχία της πατρίδας σας ήρθε με μεγάλο κόστος», κάτι που δεν ξεχνά η Ευρώπη, αλλά «φτάσαμε τώρα σε μια στιγμή που το μέλλον είναι λαμπρό».

Ο κ. Βέμπερ διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της Βουλής για τη σταθερή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «πρέπει και η Ελλάδα και η Κύπρος να αισθάνονται την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προβλήματα δεν είναι απλώς κάποια προβλήματα. Τα συμφέροντα δεν είναι κάποια συμφέροντα. Είναι ευρωπαϊκά συμφέροντα και η Ευρώπη δεν βρίσκεται εδώ ως μεσάζων. Η Ευρώπη βρίσκεται εδώ για την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας και της Κύπρου».

Επίσης, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος επιβεβαίωσε ότι αυτή η στιγμή είναι ιστορική, αφού «βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο πόλεμος επέστρεψε στην Ευρώπη με την Ουκρανία» και «η Ευρώπη, βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι πλέον». Όπως υπογράμμισε «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δίπλα μας, όπως στο παρελθόν. Και ως εκ τούτου, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ώστε να αποκτήσει κυριαρχία και ανεξαρτησία στον τομέα της άμυνας, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και στο τομέα της οικονομίας. Η σημασία της ενότητας, αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη και η Ελλάδα παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, δεδομένης και της ιστορίας της», κατέληξε.

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