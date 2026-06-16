Μπακογιάννη: Δεν θα ήταν ωραίο ο Γιωτόπουλος να συναντήσει τα παιδιά μου στον δρόμο

Στο ζήτημα της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας το πρωί της Τρίτης (16/6) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ενώ σχολίασε και τη στάση του πρώην προέδρου της ΝΔ και πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

«Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο ο Γιωτόπουλος. Είναι δύσκολα τα πράγματα», σημείωσε η κ. Μπακογιάννη, ενώ είπε πως κατά την εκτίμησή της, το θέμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έχει κριθεί οριστικά τόσο από τη Δικαιοσύνη όσο και από την κοινωνία.

«Το θέμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έχει κριθεί και από τον ελληνικό λαό και από την ελληνική Δικαιοσύνη. Τέτοιου είδους ζητήματα, όταν επανέρχονται, απλώς ξανανοίγουν μια συζήτηση που κατά τη γνώμη μου δεν βοηθά κανέναν», ανέφερε και συμπλήρωσε πως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος «είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τίποτα, δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών που επιμένουν μέχρι τέλους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dja998qann6p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Προσέθεσε, δε, ότι σε άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, υπήρξαν περιπτώσεις καταδικασμένων για τρομοκρατία που αναγνώρισαν τα λάθη τους και επέδειξαν μεταμέλεια, σημειώνοντας πως ο Γιωτόιπουλος «εξακολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στο δικαστήριο».

Παράλληλα, η κ. Μπακογιάννη ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να τοποθετηθεί επί δικαστικών αποφάσεων, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό της στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και προσέθεσε:

«Εγώ δεν είμαι δικαστής και δεν πρόκειται να παρασυρθώ στο να πω ότι η θέση του είναι στη φυλακή. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα ή ελευθερώνουν».

Όπως επισήμανε, το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα εξέτασης αποφυλάκισης ακόμη και για ισοβίτες μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

«Υπάρχει η ευρωπαϊκή αρχή Δικαιοσύνης ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια. Αυτό λέει και το Συμβούλιο της Ευρώπης, αυτό λένε όλοι», κατέληξε.

Μαζί με Καρυστιανού και Βελόπουλο ο Σαμαράς

Η πρώην υπουργός αναφέρθηκε και στα σενάρια που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να εξετάζει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν δύσκολη πολιτικά για τον ίδιο.

«Δεν είναι ευχάριστο για τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι θα το σκεφτεί πάρα πολύ ο κ. Σαμαράς να προχωρήσει να κάνει ένα κόμμα απέναντι στην παράταξη που τον τίμησε, τον έκανε αρχηγό και τον έκανε και πρωθυπουργό. Έκανε το όνειρο της ζωής του πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως «αν πάρει διαφορετικές αποφάσεις, ο λαός αυτής της παράταξης θα κρίνει».

Η κ. Μπακογιάννη ξεχώρισε, επίσης, τη στάση του Κώστα Καραμανλή από εκείνη του Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί πως οι δύο πρώην πρωθυπουργοί κινούνται στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο.

«Άλλο ο Καραμανλής, άλλο ο Σαμαράς», είπε η ίδια, σημειώνοντας πως «ο Καραμανλής είναι ένας άνθρωπος βαθιά παραταξιακός, ο οποίος μπορεί κατά διαστήματα να αποστασιοποιείται από συγκεκριμένες πράξεις ή αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με κανέναν τρόπο και ποτέ δεν θα προχωρούσε σε οποιαδήποτε κίνηση που θα έβλαπτε την παράταξη».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις πρόσφατες τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα βαριά τα όσα είπε σχετικά με τις επιλογές της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά.

«Ο κ. Σαμαράς είπε πολύ βαριές κουβέντες. Όλα μπορεί να τα δεχθεί ένας άνθρωπος, εκτός από την αμφισβήτηση του πατριωτισμού του. Όταν αμφισβητείς τον πατριωτισμό του υπουργού Εξωτερικών και του πρωθυπουργού, είναι πάρα πολύ βαριά κουβέντα. Δεν ήταν δυνατόν να κάνει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν καταλαβαίνει», υπογράμμισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dja9go1w20hd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ερωτηθείσα, δε, για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών, εμφανίστηκε απαισιόδοξη και είπε: «Για να είμαι τελείως ειλικρινής, περιθώρια προσέγγισης δεν βλέπω», εκτιμώντας παράλληλα ότι το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός δεν προέρχεται από τον σημερινό πυρήνα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.

«Πιστεύω ότι οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται σήμερα ο κ. Σαμαράς είναι άνθρωποι που ήδη δεν καταγράφονται στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν αποστασιοποιηθεί και αυτούς προσπαθεί να προσεγγίσει. Κάπου εκεί, με την κ. Καρυστιανού και τον κ. Βελόπουλο, τον τοποθετώ», σημείωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dja9rrgmlizt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dja9rgghhsk9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως η ΝΔ θα δώσει τη δική της πολιτική μάχη για να επαναπροσεγγίσει αυτό το κοινό, λέγοντας:

«Εκεί θα δοθεί μάχη από εμάς, προσπαθώντας να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτή είναι η μία παράταξη την οποία αξίζει κανείς να υπερασπίζεται. Και ο κ. Σαμαράς θα προσπαθήσει με τη δική του επιχειρηματολογία να πάρει τους ανθρώπους αυτούς από εκεί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dja9su3shbd5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}