ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ: Ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το δημοσίευμα της WSJ περί Γκιλφόιλ και LNG

Πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το δημοσίευμα της WSJ σχετικά με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και τις πιέσεις που ασκεί για την προμήθεια αμερικανικού LNG μέσω της ελληνικής εταιρείας AKTOR.

Δύο είναι τα ζητήματα που προκύπτουν από το σχετικό δημοσίευμα: αφενός, οι σχέσεις της Γκιλφόιλ με τον λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο και η προώθηση της εταιρείας AKTOR στα Βαλκάνια για έργα LNG· και αφετέρου, οι «προειδοποιήσεις» της προς τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν όποια κυβέρνηση θέλουν, σε όποια χώρα θέλουν, με αφορμή την πτώση της κυβέρνηση στη Ρουμανία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε πρώτος ανακοίνωση, σχολιάζοντας το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας. Σε αυτήν τονίζει:

«Η Κ. Γκίλφοϊλ, τον περασμένο Μάρτιο, απείλησε ευθέως τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντάς του, λίγες εβδομάδες πριν την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, την εξής φράση: “Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ”.

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός προσωπικά οφείλουν άμεσα να διαψεύσουν αν ισχύει ή όχι ότι ο κ. Παπασταύρου απειλήθηκε από την πρέσβειρα των ΗΠΑ. Αν ισχύει, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο, αλλά για την προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας.

Επιπλέον, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να εξηγήσει, υπό το φως των εξελίξεων αυτών, την επιμονή της στον Κάθετο Διάδρομο και στην περαιτέρω εξάρτηση της χώρας στο αμερικανικό LNG, στο οποίο εμπλέκεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κι ένα ολόκληρο δίκτυο που περιλαμβάνει, πέρα από την Γκίλφοϊλ, μεγάλες εταιρείες και λομπίστες.»

ΕΛΑΣ: Καλούμε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τι συνέβη

Ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛΑΣ, Χάρης Τζήμητρας, σε σχετική του ανακοίνωση αναφέρει :

«Έχουν περάσει 24 ώρες από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα φέρεται να προέβη, ενώπιον μάλιστα του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Παπασταύρου, σε πρωτοφανή και απαράδεκτα σχόλια σχετικά με την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης και τη δυνατότητα κάτι τέτοιο να μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα.

«Η κυβέρνηση ακόμη σιωπά, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το περιστατικό. Καλούμε, λοιπόν, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, να ξεκαθαρίσει άμεσα στον ελληνικό λαό εάν όντως συνέβη το εν λόγω περιστατικό, και εάν ναι, γιατί αυτό αποκρύπτεται από τον Μάρτιο, καθώς και εάν και πώς αντέδρασε.

Σε κάθε περίπτωση, το φερόμενο συμβάν αποδεικνύει για άλλη μία φορά γιατί η πολιτική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής βλάπτει την Ελλάδα. Γι’ αυτό χρειάζονται κόκκινες γραμμές στις σχέσεις μας και με τις ΗΠΑ, τις οποίες φυσικά φαίνεται να μην μπορεί, ή να μην θέλει να θέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

ΚΚΕ: Ένοχη η σιωπή της κυβέρνησης

Το ΚΚΕ, με τη σειρά του, τονίζει:

«Η ένοχη σιωπή της κυβέρνησης της ΝΔ, σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, επιβεβαιώνει τουλάχιστον την παρέμβαση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Γκιλφόιλ, στην προώθηση με κάθε τρόπο του αμερικανικού σχεδιασμού για τον Κάθετο Διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση είναι πολλαπλά υπόλογη, όταν σε λίγες ημέρες επίκειται η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρούμπιο, στην Ελλάδα, για την παραπέρα προώθηση συνολικά των σχεδιασμών των ΗΠΑ στην περιοχή και την ανανέωση της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ.

Το ΚΚΕ, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε στον σχεδιασμό για τον Κάθετο Διάδρομο για το αμερικανικό LNG, ο οποίος ενισχύει παραπέρα την εμπλοκή στον ενεργειακό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και στη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ που έχει μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο αμερικανοΝΑΤΟικό στρατόπεδο, με μοναδικό στόχο τη γεωστρατηγική αναβάθμιση του ελληνικού κεφαλαίου. Κι αυτό θα συνεχίσει να κάνει πρωτοστατώντας στην πάλη ενάντια στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, με επόμενο σταθμό τις κινητοποιήσεις ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο και με αίτημα την ακύρωση της συμφωνίας».