Οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις στρέφονται στις fintech

Το Revolut Business, η παγκόσμια χρηματοοικονομική εφαρμογή που χρησιμοποιείται από εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, καταγράφει ρεκόρ ανάπτυξης στον ελληνικό τουριστικό τομέα, σημειώνοντας αύξηση 91% στον αριθμό των τουριστικών επιχειρήσεων που το επέλεξαν το πρώτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Τους πρώτους τρεις μήνες του 2025, οι συναλλαγές των τουριστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατακόρυφα, αγγίζοντας το 196% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους.

To Revolut Business προσφέρει στις εταιρείες όλων των μεγεθών — από μικρομεσαίες έως μεγάλες επιχειρήσεις — ένα ολοκληρωμένο φάσμα λύσεων για τραπεζικές συναλλαγές, πληρωμές και αποδοχή συναλλαγών, προσαρμοσμένο στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φιλοξενίας αποτελούν βασικό πυλώνα για το Revolut Business, καθώς η διεθνής τους δραστηριότητα τους επιτρέπει να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις καινοτόμες λειτουργίες και τις ανταγωνιστικές παροχές της πλατφόρμας.

Ο James Gibson, Γενικός Διευθυντής του Revolut Business, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το Revolut Business γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη στην ελληνική αγορά, με τον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις λύσεις μας. Τουριστικά πρακτορεία, ταξιδιωτικοί πράκτορες και ξενοδοχεία επιλέγουν το Revolut Business κυρίως για τις κάρτες πληρωμών, το ανταγωνιστικό συνάλλαγμα και τα προνόμια επιστροφής μετρητών που προσφέρει. Αυτές οι υπηρεσίες συμβάλλουν στην απλούστευση των πληρωμών, στη μείωση του κόστους και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των κεφαλαίων, ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να επικεντρωθούν στη λειτουργία της επιχείρησής τους.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, το Revolut Business στην Ελλάδα είδε τον αριθμό των πελατών του να αυξάνεται κατά 87% σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα στον τουριστικό τομέα, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Revolut Business αυξήθηκαν κατά 78% τον τελευταίο χρόνο, με την ανάπτυξη να επιταχύνεται το πρώτο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας στο 91%. Οι συναλλαγές με κάρτες σε αυτόν τον κλάδο αυξήθηκαν κατά 99%, χάρη στην ευκολία χρήσης που επιτρέπει στις εταιρείες να δημιουργούν και να διαχειρίζονται εικονικές και φυσικές κάρτες χωρίς δυσκολίες, καθώς και να καταγράφουν αποτελεσματικά τα έξοδα μέσω της εφαρμογής σε δευτερόλεπτα.

Με τους λογαριασμούς πολλαπλών νομισμάτων του Revolut Business, οι εταιρείες μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές σε πάνω από 25 νομίσματα εύκολα και με ανταγωνιστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τους τελευταίους 12 μήνες, ο όγκος συναλλάγματος που διαχειρίστηκαν οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις σημείωσε αύξηση 106%, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αξία και την αποτελεσματικότητα αυτής της πλατφόρμας.

Η αυξημένη χρήση των συναλλαγματικών δυνατοτήτων του Revolut Business από τουριστικές επιχειρήσεις σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Ελλήνων ταξιδιωτών σε μακρινούς προορισμούς. Σύμφωνα με την πρώτη Παγκόσμια Έκθεση της Revolut για τις Ταξιδιωτικές Δαπάνες, οι Έλληνες ταξιδιώτες στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς λιγότερο παραδοσιακούς προορισμούς στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Ξεκάθαρος πρωταγωνιστής στις διεθνείς ταξιδιωτικές δαπάνες του 2024 είναι η ηλικιακή ομάδα 25 έως 34 ετών, η οποία αντιπροσωπεύει το 37% των συνολικών εξόδων στο εξωτερικό. Αυτή η γενιά νέων επαγγελματιών ηγείται της στροφής προς μακρινά ταξίδια και πλούσιους πολιτιστικά προορισμούς. Χώρες όπως η Ιαπωνία (+45%), η Νότια Κορέα (+45%) και το Βιετνάμ (+42%) κατέγραψαν εντυπωσιακή ετήσια άνοδο στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Η Αφρική, το Μαρόκο (+38%) και η Αίγυπτος (+38%) αναδεικνύονται σε ελκυστικούς προορισμούς για ταξιδιώτες με περιορισμένο προϋπολογισμό, οι οποίοι αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες. Οι τάσεις αυτές σηματοδοτούν μια μετατόπιση από τους παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς προορισμούς προς πιο προσιτά και πλούσια σε εμπειρίες ταξίδια, σε αναδυόμενες περιοχές.