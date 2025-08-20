Το ChatGPT πήρε «διδακτορικό» - Οι ενστάσεις

Η δημιουργός εταιρεία του ChatGPT, OpenAI, παρουσίασε πρόσφατα τη νέα, πολυαναμενόμενη έκδοση του chatbot τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), το GPT-5, λέγοντας ότι μπορεί να προσφέρει τεχνογνωσία επιπέδου διδακτορικού.

Προβαλλόμενο ως «πιο έξυπνο, ταχύτερο και πιο χρήσιμο», ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, εξήρε το νέο μοντέλο της εταιρείας ως την αρχή μιας νέας εποχής για το ChatGPT.

«Νομίζω ότι το να έχουμε κάτι σαν το GPT-5 ήταν απολύτως αδιανόητο σε οποιαδήποτε άλλη εποχή της ανθρώπινης ιστορίας», είπε.

Η κυκλοφορία του GPT-5 και οι ισχυρισμοί για δυνατότητες «επιπέδου διδακτορικού» σε τομείς όπως ο προγραμματισμός και η συγγραφή, έρχονται τη στιγμή που οι τεχνολογικές εταιρείες συνεχίζουν να ανταγωνίζονται για το ποιος θα διαθέτει το πιο προηγμένο chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Ίλον Μασκ έκανε πρόσφατα παρόμοιους ισχυρισμούς για το δικό του chatbot, το Grok, το οποίο είναι ενσωματωμένο στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Κατά την παρουσίαση της τελευταίας έκδοσης του Grok τον περασμένο μήνα, ο Μασκ είπε ότι είναι «καλύτερο από επίπεδο διδακτορικού σε όλα» και το αποκάλεσε «την πιο έξυπνη ΑΙ στον κόσμο».

Εν τω μεταξύ, ο Άλτμαν δήλωσε ότι το νέο μοντέλο της OpenAI θα έχει λιγότερες «παραισθήσεις» – το φαινόμενο κατά το οποίο τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα επινοούν απαντήσεις – και θα είναι λιγότερο παραπλανητικό.

Η OpenAI προωθεί επίσης το GPT-5 στους προγραμματιστές ως έναν ικανό βοηθό, ακολουθώντας την τάση άλλων μεγάλων αμερικανικών εταιρειών ΑΙ, όπως η Anthropic, της οποίας το Claude Code στοχεύει στην ίδια αγορά.

Τι μπορεί να κάνει το GPT-5;

Η OpenAI έχει επισημάνει την ικανότητα του GPT-5 να δημιουργεί ολοκληρωμένο λογισμικό και να επιδεικνύει καλύτερες ικανότητες συλλογισμού – με απαντήσεις που δείχνουν τα βήματα, τη λογική και τα συμπεράσματα.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έχει εκπαιδευτεί ώστε να είναι πιο ειλικρινές, να δίνει πιο ακριβείς απαντήσεις και γενικά να «μοιάζει πιο ανθρώπινο».

Σύμφωνα με τον Άλτμαν, το μοντέλο είναι «σημαντικά καλύτερο» από τους προκατόχους του.

«Το GPT-3 μου φαινόταν σαν να μιλάς με έναν μαθητή λυκείου… Το GPT-4 σαν να μιλάς με έναν φοιτητή πανεπιστημίου», είπε και συμπλήρωσε πως «το GPT-5 είναι η πρώτη φορά που πραγματικά μοιάζει σαν να μιλάς με έναν ειδικό σε οποιοδήποτε θέμα, έναν ειδικό επιπέδου διδακτορικού».

Οι ενστάσεις

Ωστόσο, η καθηγήτρια Καρίσα Βέλιζ του Ινστιτούτου Ηθικής στην ΑΙ θεωρεί ότι η κυκλοφορία του GPT-5 μπορεί να μην είναι τόσο σημαντική όσο αφήνει να εννοηθεί το μάρκετινγκ.

«Αυτά τα συστήματα, όσο εντυπωσιακά κι αν είναι, δεν έχουν καταφέρει να γίνουν πραγματικά κερδοφόρα», είπε, επισημαίνοντας επίσης ότι μπορούν μόνο να μιμούνται – και όχι να αναπαράγουν πλήρως – τις ανθρώπινες ικανότητες συλλογισμού. «Υπάρχει ο φόβος ότι πρέπει να διατηρήσουμε την υπερβολή, αλλιώς η φούσκα μπορεί να σκάσει, και ίσως τελικά να πρόκειται κυρίως για μάρκετινγκ».

Μια ειδικός στην ηθική τόνισε ότι η κυκλοφορία του GPT-5 υπογραμμίζει το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των δυνατοτήτων της ΑΙ και της ικανότητάς μας να τη ρυθμίζουμε με τον τρόπο που περιμένει η κοινωνία.

«Καθώς αυτά τα μοντέλα γίνονται πιο ικανά, η ανάγκη για ολοκληρωμένη ρύθμιση γίνεται ακόμη πιο επιτακτική», είπε η Γκάια Μάρκους, διευθύντρια του Ινστιτούτου Ada Lovelace.

Ο ανταποκριτής του BBC για την ΑΙ, Μαρκ Σίσλακ, είχε αποκλειστική πρόσβαση στο GPT-5 πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

«Πέρα από μικρές κοσμητικές διαφορές, η εμπειρία ήταν παρόμοια με τη χρήση του παλαιότερου chatbot: του δίνεις εντολές ή ερωτήσεις πληκτρολογώντας κείμενο.

Τώρα τροφοδοτείται από αυτό που αποκαλείται "μοντέλο συλλογισμού", που ουσιαστικά σημαίνει ότι σκέφτεται πιο εντατικά για την επίλυση προβλημάτων, αλλά αυτό μοιάζει περισσότερο με εξέλιξη παρά με επανάσταση».

Η διάθεση του GPT-5 έχει επίσης επιπτώσεις για τις εμπορικές επιχειρήσεις που ανησυχούν για τη χρήση του περιεχομένου τους.

«Καθώς το περιεχόμενο που παράγεται από ΑΙ γίνεται πιο πειστικό, πρέπει να αναρωτηθούμε – προστατεύουμε τους ανθρώπους και τη δημιουργικότητα πίσω από ό,τι βλέπουμε καθημερινά;» είπε ο Γκραντ Φάρχολ, επικεφαλής προϊόντων της Getty Images. «Η αυθεντικότητα έχει σημασία – αλλά δεν έρχεται δωρεάν».

Ο Φάρχολ τόνισε ότι είναι σημαντικό να εξετάζεται προσεκτικά πώς εκπαιδεύονται τα μοντέλα ΑΙ και να διασφαλίζεται ότι οι δημιουργοί αποζημιώνονται αν χρησιμοποιείται το έργο τους.