Φωτιά τα ενοίκια στις φοιτητουπόλεις – Στροφή στη συγκατοίκηση

Αντιμέτωποι με πρωτοφανείς αυξήσεις στα ενοίκια έρχονται χιλιάδες φοιτητές στις μεγάλες φοιτητουπόλεις της Ελλάδας, αναζητώντας λύσεις επιβίωσης, με πιο συνηθισμένη αυτή της συγκατοίκησης. Τα τελευταία δέκα χρόνια, το κόστος στέγασης έχει εκτοξευθεί, ξεπερνώντας κάθε πρόβλεψη και επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως μεταδόθηκαν στον ΑΝΤ1 η ζήτηση για φοιτητική στέγη υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά, οδηγώντας σε ραγδαία αύξηση των τιμών. Στην Αθήνα, το μέσο μίσθωμα διαμορφώθηκε το 2025 στα 12,1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι 4,9 ευρώ το 2016. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 147% μέσα σε 9 χρόνια και μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 12,6%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες πόλεις με έντονη φοιτητική παρουσία. Στη Θεσσαλονίκη, η μέση τιμή ενοικίου ανέβηκε από 4,8 ευρώ/τ.μ. το 2016 σε 10,1 ευρώ/τ.μ. το 2025 – αύξηση 108% συνολικά και 5,8% ετησίως. Στην Πάτρα, οι τιμές σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 10,5 ευρώ/τ.μ., ενώ στο Ηράκλειο η αύξηση έφτασε το 101%, με το μέσο μίσθωμα στα 9,5 ευρώ/τ.μ.

Το κόστος ενοικίασης κατοικίας κάτω των 300 ευρώ είναι πλέον σχεδόν ανύπαρκτο, ενώ το 60% των διαθέσιμων διαμερισμάτων κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ μηνιαίως. Το ποσό αυτό, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έξοδα φοίτησης, αποτελεί δυσβάσταχτο φορτίο για πολλές οικογένειες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές στρέφονται στη λύση της συγκατοίκησης, προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδα. Παράλληλα, αξιοσημείωτο είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιμων κατοικιών είναι άνω των 48 ετών. Ωστόσο, αυτό δεν λειτουργεί αποτρεπτικά, καθώς πολλά από αυτά τα διαμερίσματα είναι πλήρως ή μερικώς ανακαινισμένα, προσφέροντας ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης.