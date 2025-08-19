Ακρίβεια στα φρούτα: Νέα πραγματικότητα για λαϊκές, σούπερ μάρκετ και μανάβικα

Σε τροχιά συνεχών αυξήσεων κινούνται οι τιμές των φρούτων, με τους καταναλωτές να διαπιστώνουν ότι ακόμη και οι λαϊκές αγορές, που παραδοσιακά προσέφεραν πιο προσιτές επιλογές, δεν αποτελούν πλέον «καταφύγιο» από την ακρίβεια. Οι τιμές ανεβαίνουν αισθητά και στις υπόλοιπες αγορές λιανικής, με τα σούπερ μάρκετ και τα μανάβικα να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιούλιο, καταγράφηκε αύξηση 19,3% στις τιμές των φρούτων σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Ενδεικτικά, πέρυσι τον Ιούλιο, το ροδάκινο κόστιζε στη λαϊκή αγορά από 1 έως 1,5 ευρώ το κιλό, ενώ φέτος η τιμή του κυμαίνεται στα 2 ευρώ. Στα σούπερ μάρκετ, η τιμή ανέβηκε από τα 2-2,5 ευρώ στα 3,5-4 ευρώ, ενώ στα μανάβικα φτάνει πλέον ακόμα και τα 6 ευρώ το κιλό – από 3 ευρώ που κόστιζε πέρυσι.

Πωλητές σε λαϊκές και καταστήματα αναφέρουν ότι τα προβλήματα στην παραγωγή έχουν περιορίσει την προσφορά, ασκώντας επιπλέον πιέσεις στις τιμές. Όπως λένε, η κατάσταση δυσκολεύει και τη δική τους βιωσιμότητα, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε λιγότερες ή και φθηνότερες αγορές, περιορίζοντας την κατανάλωση.

Η ακρίβεια δεν περιορίζεται μόνο στα φρούτα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο καφές κατέγραψε αύξηση 16,8%, τα ψάρια 7% και τα κρέατα 6,2%. Το καλάθι του νοικοκυριού γίνεται ολοένα και πιο ακριβό, με τους καταναλωτές να καλούνται να αναπροσαρμόσουν τις διατροφικές τους συνήθειες.

Η κατάσταση, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, δύσκολα θα εξομαλυνθεί στο άμεσο μέλλον, με τους παραγωγούς, τους εμπόρους και τους καταναλωτές να δοκιμάζονται καθημερινά.