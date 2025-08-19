Ακρίβεια στα φρούτα: Νέα πραγματικότητα για λαϊκές, σούπερ μάρκετ και μανάβικα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιούλιο, καταγράφηκε αύξηση 19,3% στις τιμές των φρούτων σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Ενδεικτικά, πέρυσι τον Ιούλιο, το ροδάκινο κόστιζε στη λαϊκή αγορά από 1 έως 1,5 ευρώ το κιλό, ενώ φέτος η τιμή του κυμαίνεται στα 2 ευρώ. Στα σούπερ μάρκετ, η τιμή ανέβηκε από τα 2-2,5 ευρώ στα 3,5-4 ευρώ, ενώ στα μανάβικα φτάνει πλέον ακόμα και τα 6 ευρώ το κιλό – από 3 ευρώ που κόστιζε πέρυσι.
Πωλητές σε λαϊκές και καταστήματα αναφέρουν ότι τα προβλήματα στην παραγωγή έχουν περιορίσει την προσφορά, ασκώντας επιπλέον πιέσεις στις τιμές. Όπως λένε, η κατάσταση δυσκολεύει και τη δική τους βιωσιμότητα, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε λιγότερες ή και φθηνότερες αγορές, περιορίζοντας την κατανάλωση.
Η ακρίβεια δεν περιορίζεται μόνο στα φρούτα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο καφές κατέγραψε αύξηση 16,8%, τα ψάρια 7% και τα κρέατα 6,2%. Το καλάθι του νοικοκυριού γίνεται ολοένα και πιο ακριβό, με τους καταναλωτές να καλούνται να αναπροσαρμόσουν τις διατροφικές τους συνήθειες.
Η κατάσταση, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, δύσκολα θα εξομαλυνθεί στο άμεσο μέλλον, με τους παραγωγούς, τους εμπόρους και τους καταναλωτές να δοκιμάζονται καθημερινά.