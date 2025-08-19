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ΔΕΘ: Οικονομικό «λίφτινγκ» για τη μεσαία τάξη – Ελαφρύνσεις και αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και φόρους από το 2026
Οικονομία
20:45 - 19 Αυγ 2025

ΔΕΘ: Οικονομικό «λίφτινγκ» για τη μεσαία τάξη – Ελαφρύνσεις και αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και φόρους από το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές μήνυμα προς τη μεσαία τάξη επιδιώκει να στείλει η κυβέρνηση από το βήμα της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, βάζοντας στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους.

Στόχος είναι ένα ευρύ οικονομικό «λίφτινγκ» που θα περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις εισοδημάτων και διορθωτικές παρεμβάσεις στις κρατήσεις. Η συνολική στόχευση της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει τη μεσαία τάξη και τα νοικοκυριά με εισοδήματα από 10.000 έως 15.000 ευρώ ετησίως, που τα τελευταία χρόνια έχουν επιβαρυνθεί δυσανάλογα.

Συγκεκριμένα, από το 2026 δρομολογείται μείωση των φορολογικών συντελεστών με στόχο την αύξηση του καθαρού εισοδήματος. Το σχέδιο προβλέπει, σύμφωνα με το δελτίο του OPEN:

  • Μείωση του φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, από 22% στο 18%.
  • Για εισοδήματα από 30.000 έως 40.000 ευρώ, ο συντελεστής μειώνεται από 36% στο 32%.
  • Ο υψηλός φορολογικός συντελεστής του 44% αναμένεται να «μετακομίσει» σε εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ, αυξάνοντας έτσι το αφορολόγητο εύρος για τη μεσαία τάξη.

Παράλληλα, εξετάζεται μείωση των κρατήσεων στους συνταξιούχους, καθώς και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ένα μέτρο που θα ανοίξει τον δρόμο για οριζόντιες αυξήσεις στις συντάξεις. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης και η αύξηση του εφάπαξ επιδόματος των 250 ευρώ τον Νοέμβριο, το οποίο είχε «κλειδώσει» από την άνοιξη.

Στον τομέα των αμοιβών, αναμένεται νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, κατά 40 ευρώ, ανεβάζοντας τον πάνω από τα 900 ευρώ μεικτά. Αντίστοιχες διορθώσεις προγραμματίζονται και για τους μισθούς στο Δημόσιο, ενώ ειδικές αυξήσεις προβλέπονται για τους ένστολους.

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