ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στρατηγική συνεργασία του Thess INTEC με EY Ελλάδος και European Innovation Solutions για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων
Τεχνολογία
11:45 - 27 Αυγ 2025

Στρατηγική συνεργασία του Thess INTEC με EY Ελλάδος και European Innovation Solutions για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Thess INTEC προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με δύο κορυφαίους Συμβουλευτικούς Οργανισμούς διεθνούς κύρους: την EY Ελλάδος (μέσω της EY-Parthenon) και την European Innovation Solutions S.A. (πρώην EUROCONSULTANTS S.A.). 

Στόχος είναι η προσέλκυση ερευνητικών τμημάτων πολυεθνικών, unicorns και ταχέως αναπτυσσόμενων διεθνών εταιρειών, ενισχύοντας το τεχνολογικό οικοσύστημα του Κέντρου.

Η σύμπραξη αυτή ενδυναμώνει την εξωστρέφεια και την επενδυτική ελκυστικότητα του Thess INTEC, αξιοποιώντας την εμπειρία, τη βαθιά τεχνογνωσία και το διεθνές δίκτυο των δύο εταιρειών, που θα λειτουργήσουν ως στρατηγικοί σύμβουλοι στην ανοιχτή διαδικασία προσέλκυσης και αξιολόγησης επενδυτικών σχημάτων.

Με την ύπαρξη ενός πλήρως αδειοδοτημένου Κέντρου εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας σε στρατηγική τοποθεσία, η Ελλάδα αποκτά έναν ανθρωποκεντρικό χώρο που ενθαρρύνει τη διάχυση της γνώσης, τη δικτύωση και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο όραμα του Thess INTEC και αναμένεται να επιταχύνει την πορεία του, εδραιώνοντάς το ως δυναμικό κόμβο αριστείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στη Χερσώνα
Ειδήσεις

Ουκρανία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στη Χερσώνα

Πλεύρης: Το δόγμα στο μεταναστευτικό είναι φυλακή ή επιστροφή – Πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ στους… φυλακισμένους
Πολιτική

Πλεύρης: Το δόγμα στο μεταναστευτικό είναι φυλακή ή επιστροφή – Πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ στους… φυλακισμένους

Κυρανάκης: Καταργούνται σταδιακά τα τρόλεϊ - Έρχονται ηλεκτρικά λεωφορεία και 24ωρο Μετρό
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κυρανάκης: Καταργούνται σταδιακά τα τρόλεϊ - Έρχονται ηλεκτρικά λεωφορεία και 24ωρο Μετρό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ένταση επενδύσεων παραμένει χαμηλότερη του μ.ο. της ΕΕ σε 10 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας
Οικονομία

Η ένταση επενδύσεων παραμένει χαμηλότερη του μ.ο. της ΕΕ σε 10 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας

Ηρακλής: Τα «κλειδιά» για ανάπτυξη άνω του 5% – Επενδύσεις €600 εκατ. και ισχυρό αποτύπωμα στο Ελληνικό
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ

Ηρακλής: Τα «κλειδιά» για ανάπτυξη άνω του 5% – Επενδύσεις €600 εκατ. και ισχυρό αποτύπωμα στο Ελληνικό

Prodea Investments: Επενδύσεις σχεδόν €400 εκατ. σε φιλοξενία, logistics και κατοικίες
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Prodea Investments: Επενδύσεις σχεδόν €400 εκατ. σε φιλοξενία, logistics και κατοικίες

ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδας διερευνούν τη δυνατότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους στις οπτικές ίνες
Επιχειρήσεις

ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδας διερευνούν τη δυνατότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους στις οπτικές ίνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ