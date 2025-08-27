Στρατηγική συνεργασία του Thess INTEC με EY Ελλάδος και European Innovation Solutions για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων

Το Thess INTEC προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με δύο κορυφαίους Συμβουλευτικούς Οργανισμούς διεθνούς κύρους: την EY Ελλάδος (μέσω της EY-Parthenon) και την European Innovation Solutions S.A. (πρώην EUROCONSULTANTS S.A.).

Στόχος είναι η προσέλκυση ερευνητικών τμημάτων πολυεθνικών, unicorns και ταχέως αναπτυσσόμενων διεθνών εταιρειών, ενισχύοντας το τεχνολογικό οικοσύστημα του Κέντρου.

Η σύμπραξη αυτή ενδυναμώνει την εξωστρέφεια και την επενδυτική ελκυστικότητα του Thess INTEC, αξιοποιώντας την εμπειρία, τη βαθιά τεχνογνωσία και το διεθνές δίκτυο των δύο εταιρειών, που θα λειτουργήσουν ως στρατηγικοί σύμβουλοι στην ανοιχτή διαδικασία προσέλκυσης και αξιολόγησης επενδυτικών σχημάτων.

Με την ύπαρξη ενός πλήρως αδειοδοτημένου Κέντρου εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας σε στρατηγική τοποθεσία, η Ελλάδα αποκτά έναν ανθρωποκεντρικό χώρο που ενθαρρύνει τη διάχυση της γνώσης, τη δικτύωση και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο όραμα του Thess INTEC και αναμένεται να επιταχύνει την πορεία του, εδραιώνοντάς το ως δυναμικό κόμβο αριστείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.