Κυρανάκης: Καταργούνται σταδιακά τα τρόλεϊ - Έρχονται ηλεκτρικά λεωφορεία και 24ωρο Μετρό

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ανακοίνωσε τη σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ, τα οποία θα αντικατασταθούν από νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, με διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων. Από 13 Σεπτεμβρίου το Μετρό θα λειτουργεί 24 ώρες κάθε Σάββατο, ενώ αντίστοιχο μέτρο θα εφαρμοστεί σε λεωφορεία και τραμ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Κυρανάκης, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: «Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την απομάκρυνση καλωδίων και στύλων σε Αθήνα και Πειραιά, ενώ στη δεύτερη φάση θα προχωρήσουμε στην αγορά νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα τρόλεϊ».

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Το κόστος λειτουργίας των τρόλεϊ είναι περίπου διπλάσιο σε σχέση με αυτό των ηλεκτρικών λεωφορείων».

Όπως διευκρίνισε, τα 100 πιο σύγχρονα τρόλεϊ θα παραμείνουν προσωρινά σε λειτουργία, κυρίως σε κεντρικούς οδικούς άξονες με ευθείες διαδρομές, όπως η Συγγρού και η Κηφισίας, όπου και θα ενισχυθούν τα δρομολόγια.

Ο κ. Κυρανάκης διαβεβαίωσε επίσης: «Όλοι οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ θα παραμείνουν στις θέσεις τους και θα απορροφηθούν στον ΟΣΥ».

24ωρη λειτουργία του Μετρό – Οικονομική επιβράβευση στους υπαλλήλους

Ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι «από τις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 24ωρη λειτουργία του Μετρό κάθε Σάββατο». Το ίδιο μέτρο θα εφαρμοστεί και για συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές, καθώς και για το τραμ, κυρίως κατά τους πιο πολυσύχναστους μήνες.

Ο κ. Κυρανάκης ευχαρίστησε το προσωπικό, επισημαίνοντας: «Ευχαριστώ τους υπαλλήλους, οι οποίοι θα έχουν και οικονομική επιβράβευση για τα νυχτερινά δρομολόγια».

Ποτέ ξανά τυφλά τρένα: Μέχρι το 2026 πλήρης σιδηροδρομική ασφάλεια

Αναφερόμενος στον σιδηρόδρομο, ο κ. Κυρανάκης δήλωσε: «Στόχος μας είναι μέχρι τον Αύγουστο του 2026 να υπάρχει διπλή γραμμή και πλήρες σύστημα ασφαλείας στη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη».

Στην συνέχεια, σημείωσε ακόμη πως: «Τα έργα στη Θεσσαλία προχωρούν κανονικά και σε 11 μήνες θα λειτουργεί ξανά το τμήμα που επλήγη από την κακοκαιρία Daniel».

Για τον νέο ΟΣΕ, τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια, προσθέτοντας: «Τέλη Ιουλίου εγκαταστάθηκε το νέο σύστημα ακριβούς γεω-εντοπισμού. Δεν θα έχουμε πλέον “τυφλά τρένα”, για να μην ξαναζήσουμε την τραγωδία των Τεμπών».

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ανέφερε πως: «Εγκαταστάθηκε και σύστημα ασφαλούς πέδησης, ενώ έρχονται νέες διαβάσεις με μπάρες. Πολλές ισόπεδες διαβάσεις θα γίνουν ανισόπεδες».

Όσον αφορά το προσωπικό του ΟΣΕ τόνισε ότι «έχουν ήδη απολυθεί υπάλληλοι που δεν ήταν στις διαβάσεις, τόσο από τον ΟΣΕ όσο και από ανάδοχες εταιρείες».

Νέος ΚΟΚ, κράνος και έλεγχοι

Σχετικά με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ο κ. Κυρανάκης σημείωσε: «Οι έλεγχοι έχουν ενταθεί. Όλο το καλοκαίρι είχαμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία για το κράνος, τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν σύντομα».

Αναφορικά με πιθανή αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων, ξεκαθάρισε: «Δεν υπάρχει πρόθεση για αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων». Ωστόσο, προανήγγειλε: «Θα ενισχύσουμε τους ελέγχους για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής».

Για Τσίπρα: Πιστεύω ότι θα κάνει νέο κόμμα

Τέλος, μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εκτίμησε ότι «Πιστεύω ότι τελικά θα κάνει κόμμα. Θα είναι μια καλή ευκαιρία να μετρηθούμε ξανά», ενώ αναφερόμενος στην πιθανή αλλαγή του εκλογικού νόμου, απάντησε: «Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει διαψεύσει».