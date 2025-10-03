Στο νέο social media που... σαρώνει στις ΗΠΑ όλα είναι ψεύτικα (videos)

Βίντεο δείχνουν έναν διάσημο CEO τεχνολογίας να κλέβει από κατάστημα και τον Ronald McDonald να τρέχει να γλιτώσει από την αστυνομία. Επίσης, ο Ιησούς αστειεύεται για «last supper vibes» σε ένα βίντεο-σέλφι από το τραπέζι του μυστικού δείπνου. Όλα αυτά τα ψεύτικα βίντεο και άλλα πολλά βρίσκονται στη νέα εφαρμογή (τύπου TikTok) που κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ.

Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ πραγματικότητας και τεχνητής νοημοσύνης που παράγει ό,τι φανταστείς γίνεται ακόμα πιο θολή με το Sora, το νέο app που κυκλοφόρησε από την OpenAI (δημιουργό του ChatGPT).

Πρόκειται για μια εφαρμογή social media όπου κάθε δευτερόλεπτο ήχου και βίντεο παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν ψεύτικα κλιπ που τους απεικονίζουν – ή τους φίλους τους – σχεδόν σε οποιοδήποτε σενάριο μπορεί να φανταστεί κανείς. Η OpenAI δήλωσε ότι η εφαρμογή είναι αρχικά διαθέσιμη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, αλλά η πρόσβαση θα επεκταθεί.

Στις πρώτες 24 ώρες μετά την κυκλοφορία της εφαρμογής την Τρίτη, οι πρώτοι χρήστες εξερεύνησαν τη δύναμη της αναβαθμισμένης τεχνολογίας δημιουργίας βίντεο της OpenAI και τη διασκέδαση του να τοποθετούν φίλους σε εξωφρενικές σκηνές ή να τους κάνουν να τραγουδούν, να χορεύουν ή να πετούν.

Οι χρήστες ανάρτησαν επίσης κλιπ που έδειχναν πώς τα πιο ισχυρά εργαλεία AI για βίντεο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παραπλάνηση ή παρενόχληση, ή πώς θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νομικά ζητήματα σχετικά με πνευματικά δικαιώματα.

Ψεύτικα βίντεο που έγιναν viral στο Sora περιλάμβαναν ρεαλιστικά πλάνα από κάμερες σώματος αστυνομικών, αναπαραστάσεις δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών και ταινιών, Δημιουργήθηκαν επίσης κλιπ που παρέκαμπταν μηχανισμούς προστασίας ειδικά σχεδιασμένους να αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εικόνας ενός προσώπου.

Η Washington Post χρησιμοποίησε το Sora και δημιούργησε ψεύτικα βίντεο με πραγματικά άτομα ντυμένα ως ναζί στρατηγούς, εξαιρετικά πειστικές σκηνές από σειρές όπως το South Park και πλαστά πλάνα ιστορικών προσωπικοτήτων όπως ο Τζον Κένεντι.

Συνδυασμός που τρομάζει

Ο συνδυασμός της βελτιωμένης τεχνολογίας AI του Sora και της δυνατότητάς του να εισάγει ρεαλιστικά αληθινά πρόσωπα σε ψεύτικα κλιπ εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με τον έλεγχο του περιεχομένου στο διαδίκτυο τα επόμενα χρόνια.

«Η πρόκληση με εργαλεία όπως το Sora είναι ότι κάνουν το πρόβλημα εκθετικά μεγαλύτερο, επειδή είναι ευρέως διαθέσιμα και παράλληλα είναι τόσο καλά», σχολίασε ο Μπεν Κόλμαν, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Reality Defender, μιας εταιρείας που κατασκευάζει λογισμικό για να βοηθά τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις να εντοπίζουν απάτες και deepfakes.

Είναι παντού

Μόλις πριν από λίγους μήνες, οι απλοί άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση σε ποιοτική δημιουργία βίντεο από AI, πρόσθεσε ο Κόλμαν. «Τώρα είναι παντού».

Το περιεχόμενο που παράγεται από AI έχει γίνει ολοένα και πιο σύνηθες – και δημοφιλές – σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το YouTube τον τελευταίο χρόνο. Τα στούντιο του Χόλιγουντ πειραματίζονται επίσης με την τεχνολογία για να επιταχύνουν τις παραγωγές.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε αυτή την εβδομάδα στο κοινωνικό του δίκτυο Truth Social ένα ψεύτικο βίντεο που δημιουργήθηκε από AI, το οποίο έδειχνε τον επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή, Hakeem Jeffries (Δημοκρατικός, Νέα Υόρκη), με σομπρέρο και μουστάκι σε συνέντευξη Τύπου. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Gavin Newsom (Δημοκρατικός), δημοσίευσε επίσης στο X ψεύτικα βίντεο του αντιπροέδρου JD Vance.

Η νέα εφαρμογή Sora κάνει την OpenAI την πρώτη μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας που επιχειρεί να δημιουργήσει μια κοινωνική πλατφόρμα βίντεο εστιασμένη αποκλειστικά σε ψεύτικα βίντεο. Το Sora βρέθηκε την Τετάρτη στην τρίτη θέση των πιο δημοφιλών λήψεων στο App Store της Apple, παρότι η πρόσβαση είναι περιορισμένη σε όσους έχουν κωδικό πρόσκλησης από υπάρχοντα χρήστη.

Εκπρόσωπος της OpenAI είπε ότι οι κανόνες της εταιρείας απαγορεύουν την πλαστοπροσωπία, τις απάτες και την εξαπάτηση. Η εταιρεία έχει επίσης προσθέσει επιπλέον ασφαλιστικές δικλείδες για περιπτώσεις όπου σε βίντεο εμφανίζονται πραγματικοί άνθρωποι, ώστε να μπλοκάρεται η γυμνότητα και η σκληρή βία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για πιθανές παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων όταν οι χρήστες φτιάχνουν βίντεο που αναπαράγουν περιεχόμενο με κατοχυρωμένα δικαιώματα (πχ ταινίες), η εταιρεία σχολίασε ότι οι χρήστες «ανυπομονούν να αλληλεπιδράσουν με την οικογένεια και τους φίλους τους μέσα από τη φαντασία τους, καθώς και με ιστορίες, χαρακτήρες και "κόσμους" που αγαπούν».

Δείτε εδώ τον Πίκατσου στη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν

My favorite new trend in the Sora app is putting Pikachu in every movie.



This is “Saving Private Pikachu” ? pic.twitter.com/pV8JYUb9SZ — Justine Moore (@venturetwins) October 1, 2025

Η OpenAI δεσμεύθηκε, πάντως, ότι θα μπλοκάρει οποιονδήποτε χαρακτήρα με πνευματικά δικαιώματα εάν οι κάτοχοι δικαιωμάτων ζητήσουν την αφαίρεσή τους. Η Washington Post αναφέρει βέβαια πως η εταιρεία αντιμετωπίζει ήδη πολλαπλές αγωγές που ισχυρίζονται ότι έκανε ακατάλληλη χρήση κειμένων από βιβλία, άρθρα και άλλες πηγές για να εκπαιδεύσει τα συστήματα AI της.

Το Sora εισάγει εικόνες πραγματικών ανθρώπων σε ψεύτικα βίντεο με μια λειτουργία που ονομάζεται “cameos”. Οι χρήστες ανεβάζουν ένα σύντομο βίντεο με το πρόσωπό τους, το οποίο, αφού υποστεί επεξεργασία από την εφαρμογή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Sora για να εισαχθεί σε βίντεο που δημιουργεί η AI. Οι χρήστες μπορούν να κρατήσουν το cameo μόνο για τον εαυτό τους, να επιτρέψουν και σε φίλους να το χρησιμοποιούν, ή ακόμη και να δώσουν την άδεια σε οποιονδήποτε χρήστη του Sora να φτιάχνει βίντεο με το πρόσωπό τους.

Η OpenAI έχει δηλώσει ότι δίνοντας στους χρήστες έλεγχο στη χρήση της εικόνας τους με αυτόν τον τρόπο θα τους προστατέψει από πιθανή κατάχρηση. Οι χρήστες μπορούν να διαγράφουν βίντεο που έγιναν με το πρόσωπό τους από άλλους, εάν δεν τους αρέσουν, και το Sora προσπαθεί να μπλοκάρει απόπειρες δημιουργίας βίντεο με δημόσια πρόσωπα όπως πολιτικούς και διασημότητες.

Ωστόσο, τις πρώτες ώρες από το δημόσιο λανσάρισμα της εφαρμογής, μερικοί χρήστες βρήκαν τρόπους να παρακάμψουν αυτούς τους περιορισμούς.

«Όσα φίλτρα και να υπάρξουν, πάντα θα υπάρχουν παρακαμπτήριοι δρόμοι», εκτιμούν οι ειδικοί. Και πολύ σύντομα οι άνθρωποι θα δυσκολευτούν να ανταγωνιστούν το ψεύτικο περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Το ΑΙ θα δημιουργεί δηλαδή βίντεο χωρίς κόπο και οι άνθρωποι θα είναι δύσκολο να το ανταγωνιστούν με φυσικά "κανονικά" μέσα.

Δείτε για παράδειγμα εδώ μία διαφήμιση με αισθητική 90s για παιχνίδια στο νησί του Επστάιν, που δημιουργήθηκε χωρίς κανέναν κόπο:

I asked SORA 2 to create a 90s Toy Ad of Epstein's Island. pic.twitter.com/gv8JW22Ix9 — Solo ? (@Solopopsss) October 1, 2025

Το κουτί της Πανδώρας είναι ορθάνοιχτο.