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Ανάπτυξη για το GRDCA: 25 νέες εταιρείες προστίθενται στο δίκτυο των Data Centers στην Ελλάδα
Τεχνολογία
09:26 - 10 Οκτ 2025

Ανάπτυξη για το GRDCA: 25 νέες εταιρείες προστίθενται στο δίκτυο των Data Centers στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Ένωση Κατασκευαστών & Λειτουργών Κέντρων Δεδομένων (Greek Data Center Association – GRDCA) ανακοινώνει την ένταξη 25 νέων μελών στο δυναμικά αναπτυσσόμενο δίκτυό της, ενισχύοντας περαιτέρω το οικοσύστημα που στηρίζει την ανάπτυξη και τη λειτουργία των Data Centers στην Ελλάδα.

Οι νέες εταιρείες-μέλη που εντάσσονται στην Ένωση είναι οι εξής:

ΑΒΑΞ Α.Ε, ABB AE, ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε, Athexgroup, Balkan Gate, CAP INGELEC GREECE, DRAGOSTA ENERGY, ΕLECTROMEC, EMBIRIA CONSULTING ENGINEERS LLC, Entricity, Focal, Hilti Ελλάς ΑΕΕ, GK TECHNOLOGY HELLAS, ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ, V. KAFKAS SA, Legrand, METLEN ENERGY & METALS, NOKIA, Paralos Energy, PROTASIS Α.Ε., ReDePlan AE Consultants, ΤΕΡΝΑ Α.Ε, TÜV NORD Ελλάδας, VERINSO, V.P Engineers.

Μετά τα πρώτα 10 αρχικά μέλη: BLUESUN, Cordia, Data 4 Greece, DIGITAL REALTY HELLAS, Hill International, IFSAS, JEPA, LDK Consultants, Schneider Electric, Sparkle με την ένταξη των νέων εταιρειών, ο συνολικός αριθμός των μελών του GRDCA ανέρχεται πλέον σε 35, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δυναμική ανάπτυξη και την αυξανόμενη σημασία του κλάδου των Data Centers στην Ελλάδα.

Η διεύρυνση του δικτύου μελών επιβεβαιώνει τη δέσμευση του GRDCA να φέρνει κοντά τους φορείς που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού ψηφιακού οικοσυστήματος.

Το GRDCA συνεχίζει το έργο του με στόχο την προώθηση βέλτιστων πρακτικών, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του και την ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακό κόμβο ψηφιακών υποδομών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

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