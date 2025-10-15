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Έρευνα ΕΤΕπ: Η Ελλάδα ουραγός στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
Τεχνολογία
10:44 - 15 Οκτ 2025

Έρευνα ΕΤΕπ: Η Ελλάδα ουραγός στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Ο όρος της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται πια σε καθημερινή βάση στα χείλη πολιτικών και επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν πως στην πράξη η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και της καινοτομίας έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό στα λόγια.

Η ετήσια έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη, φανερώνει το πρόβλημα της χώρας μας στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότερες εταιρείες της ΕΕ χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες. Οι μεγάλες εταιρείες εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά υιοθέτησης της ψηφιακής τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών είναι χαμηλότερη στον κατασκευαστικό τομέα.

Η Δανία και η Αυστρία έχουν τα υψηλότερα επίπεδα υιοθέτησης της ψηφιακής τεχνολογίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ενώ η Ελλάδα και η Κροατία έχουν τα χαμηλότερα.

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Τεχνητή Νοημοσύνη

Ακόμα χειρότερα είναι τα δεδομένα για τη χώρα μας στο ζήτημα της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Περίπου το 37% των επιχειρήσεων της ΕΕ χρησιμοποιούν παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI), ενώ ανάλογη εικόνα υπάρχει και στις ΗΠΑ. Οι μεγάλες επιχειρήσεις πρωτοστατούν φυσικά στη χρήση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Η Φινλανδία, η Δανία και η Ολλανδία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης, ενώ η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν τα χαμηλότερα.

Η Ελλάδα είναι ουραγός με αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας σε ποσοστό 19%, ενώ οι συντάκτες της έρευνας σημειώνουν πως από τα στοιχεία προκύπτει πως οι εταιρείες της ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσουν περαιτέρω τα οφέλη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης σε ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων και τομέων.

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Από την ίδια έρευνα προκύπτει επίσης ότι τα τελωνεία και οι δασμοί του διεθνούς εμπορίου αποτελούν πηγή ανησυχίας για τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ιδίως στις ΗΠΑ (77% έναντι 48% στην ΕΕ).

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιδεικνύουν ανθεκτικότητα σε σχέση με γεωπολιτικούς και εμπορικούς κραδασμούς, με τις εταιρείες της ΕΕ να είναι έντονα προσηλωμένες στην πράσινη μετάβαση (92% επιδιώκουν μέτρα για τη μείωση των εκπομπών και τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας).



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