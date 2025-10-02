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Χωρίς επιχειρήσεις, μόνο με καρτέλ, πάμε στα βράχια
Γρηγόρης Νικολόπουλος
11:38 - 02 Οκτ 2025

Χωρίς επιχειρήσεις, μόνο με καρτέλ, πάμε στα βράχια

Γρηγόρης Νικολόπουλος
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Το ανελέητο κυνήγι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την κυβέρνηση σε συνδυασμό με την κατάργηση του επιχειρηματικού ανταγωνισμού από τα καρτέλ, οδηγεί την οικονομία σε ραγδαία υποβάθμιση προκαλώντας ταυτόχρονα έντονες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που οδηγούν τελικά τους νέους σε μετανάστευση και επιδεινώνουν το δημογραφικό πρόβλημα.

Σήμερα, ελλείψει επιχειρήσεων οι νέοι απόφοιτοι πανεπιστημίων δεν βρίσκουν δουλειές ανάλογων απαιτήσεων στη χώρα και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Η μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων νέων (περίπου 500.000) τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια είναι η βασική αιτία του δημογραφικού προβλήματος. Οι νέοι που έφυγαν δεν μπορούν να επιστρέψουν, διότι δεν υπάρχουν εδώ δουλειές, θα δημιουργήσουν στο εξωτερικό οικογένειες και το δημογραφικό θα ενταθεί περισσότερο.

Παράλληλα, η πολιτική της κυβέρνησης η οποία ευνοεί και υποστηρίζει τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (που είναι λίγες σε κάθε κλάδο και δημιουργούν καρτέλ) και ταυτόχρονα διώκει τις μικρομεσαίες και εμποδίζει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την ένταξη τους στον ανταγωνισμό, έχει προκαλέσει αφενός ανεξέλεγκτη ακρίβεια ελλείψει ανταγωνισμού, αφετέρου διακοπή της εγχώριας παραγωγής με αποτέλεσμα τις υπερβολικές εισαγωγές. Το έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών στερεί τη χώρα από χρήμα και προκαλεί έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική οικονομία.

Δυστυχώς ο τομέας των μικρομεσαίων παραγωγικών επιχειρήσεων, που είναι το μόνο κατάλληλο μοντέλο για μικρές σε πληθυσμό και έκταση χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, έχει διαλυθεί.

Παραγωγικές επενδύσεις δεν γίνονται, νέες παραγωγικές επιχειρήσεις δεν ιδρύονται, ιδρύονται μόνο καφέ, σουβλατζίδικα, κομμωτήρια και νυχάδικα, παραγωγή δεν υπάρχει, θέσεις απασχόλησης για επιστήμονες δεν υπάρχουν, τα εισοδήματα είναι καθηλωμένα, το χρήμα φεύγει από τη χώρα.

Η κυβέρνηση αντί να προχωρήσει άμεσα σε μεταρρυθμίσεις για να διευκολύνει την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την επίτευξη δημοσιονομικών υπερπλεονασμάτων και καλύπτει την ανεπάρκεια της, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, με επιδόματα που έχουν στόχο την εξαγορά ψήφων.

Η υπερβολική γραφειοκρατία, η πολυνομία, η διαφθορά, το υπερβολικό μη μισθολογικό κόστος, οι υπερβολικοί φόροι, τα εμπόδια των υπηρεσιών, η έλλειψη ρευστότητας, η καθυστέρηση όλων των πληρωμών από το δημόσιο αλλά και από τις μεγάλες επιχειρήσεις προς τους προμηθευτές τους, κη έλλειψη χρηματοδότησης, το υπερβολικό κόστος ενέργειας, αταστρέφουν τις επιχειρήσεις και επιδεινώνουν την αδυναμία παραγωγής και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων που θα δημιουργούσαν εισοδήματα και θέσεις εργασίας.

Καμία προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης δεν υπάρχει για το ορατό μέλλον και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν ασχολείται με αυτά τα προβλήματα, αυτοθαυμάζεται, βαυκαλίζεται και πανηγυρίζει για τα δημοσιονομικά υπερπλεονάσματα που της δίνουν οι υπερβολικοί φόροι.

Δεν διαφαίνεται δυστυχώς καμία διάθεση αλλαγής παραγωγικού μοντέλου και καμία προσπάθεια μεταρρυθμίσεων από αυτή την κυβέρνηση. Όπως φαίνεται, έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές τουλάχιστον, ενώ δυστυχώς, οι προοπτικές αλλαγής αυτού του μοντέλου, του πελατειακού κράτους που πνίγει την ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι μηδαμινές όποια κυβέρνηση και αν προκύψει από τις εκλογές, όποτε κι αν γίνουν αυτές.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 15:28
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