Qualcomm: Λανσάρει νέα τσιπ ΤΝ προκειμένου να ανταγωνιστεί την Nvidia & απογειώνεται η μετοχή

Η μετοχή της Qualcomm κατέγραψε άλμα έως και 22%, σημειώνοντας το μεγαλύτερο ράλι της από το 2019, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα κυκλοφορήσει νέα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI), στοχεύοντας να ανταγωνιστεί την Nvidia στο ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς ημιαγωγών.

Η νέα σειρά AI200 της Qualcomm αναμένεται να ξεκινήσει τις αποστολές το επόμενο έτος, με πρώτο πελάτη τη νεοσύστατη εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Humain της Σαουδικής Αραβίας. Η Humain σχεδιάζει να αναπτύξει υπολογιστικά συστήματα ισχύος 200 μεγαβάτ βασισμένα στα τσιπ της Qualcomm από το 2026.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την προσπάθεια της Qualcomm να εισέλθει σε μια αγορά που έχει ήδη μεταμορφώσει τη βιομηχανία ημιαγωγών, με δαπάνες δισεκατομμυρίων δολαρίων για κέντρα δεδομένων που τροφοδοτούν λογισμικό και υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ανάπτυξη αυτή έχει καταστήσει την Nvidia ως μία από τις πλέον πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο.

Η Qualcomm ελπίζει να κερδίσει μερίδιο αγοράς αξιοποιώντας τη διαφορετική της προσέγγιση, εστιάζοντας σε βελτιώσεις στη μνήμη και στην ενεργειακή απόδοση των τσιπ, τεχνολογίες που έχουν τις ρίζες τους στην εμπειρία της εταιρείας με κινητές συσκευές. Παρά τη σχετικά καθυστερημένη είσοδο της στην αγορά AI, η εταιρεία πιστεύει ότι οι νέες δυνατότητες θα προσελκύσουν πελάτες και θα ενισχύσουν την παρουσία της σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της βιομηχανίας τεχνολογίας.

Η αγορά αντέδρασε θετικά στην ανακοίνωση, με επενδυτές να βλέπουν την κίνηση της Qualcomm ως στρατηγική για συμμετοχή στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία τσιπ παγκοσμίως.