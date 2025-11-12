Odyssey Cybersecurity και Active: Ενώνουν δυνάμεις για ένα πιο ασφαλές ψηφιακό μέλλον με την πλατφόρμα ClearSkies™ Centric AI

Η Odyssey™ Cybersecurity, κορυφαίος πάροχος λύσεων και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας με διεθνή παρουσία, ανακοινώνει τη νέα στρατηγική της συνεργασία με την Active, τον κορυφαίο ελληνικό Όμιλο τεχνολογίας και πληροφορικής, που μοιράζεται το ίδιο όραμα για καινοτομία, αξιοπιστία και ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Active εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με υπηρεσίες Managed Security Services που βασίζονται στην πλατφόρμα ClearSkies™ Centric AI TDIR της Odyssey, προσφέροντας στους πελάτες της προηγμένη ανίχνευση, απόκριση και πρόληψη απειλών σε πραγματικό χρόνο.

Από την πλευρά της, η Odyssey Cybersecurity αποκτά ακόμα έναν στρατηγικό συνεργάτη με ισχυρό αποτύπωμα σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αξιοποιώντας την εμπειρία και το δίκτυο του Ομίλου Active, η εταιρεία καθίσταται ικανή να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά και να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού οικοσυστήματος.

Η ClearSkies™ Centric AI TDIR Platform, σχεδιασμένη από την Odyssey, αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να μεταμορφώσει ριζικά τη λειτουργία ενός SOC, ενισχύοντας τις δυνατότητες των αναλυτών και προσφέροντας πλήρη ορατότητα και προσαρμοστικότητα απέναντι σε κάθε μορφή απειλής.

Η πλατφόρμα έχει αναγνωριστεί διεθνώς από την Gartner (2021 & 2024) ως μία από τις 22 κορυφαίες τεχνολογίες SIEM παγκοσμίως, ενώ έχει αποσπάσει και τα Data Impact Award και OEB Innovation Award, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς στην κυβερνοασφάλεια.

Ο Απόστολος Πανδρούλας, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας της Odyssey Cybersecurity, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Active δεν είναι απλώς μία επιχειρηματική συμφωνία, είναι μια συμμαχία με κοινό σκοπό: να βοηθήσουμε περισσότερους οργανισμούς να λειτουργούν με σιγουριά και κυβερνοανθεκτικότητα μέσα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία. Με την τεχνολογία ClearSkies™ Centric AI και τη δυναμική της Active, δημιουργούμε ένα νέο επίπεδο προστασίας για την ελληνική αγορά».

Ο Πέτρος Παυλίδης, Business Development Director του Ομίλου Active, δήλωσε: «Στην Active, στόχος μας είναι να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς μια ολοκληρωμένη και προσαρμοσμένη στρατηγική κυβερνοασφάλειας. Μέσα από τη συνεργασία μας με την Odyssey Cybersecurity επιβεβαιώνεται η δέσμευσή μας για καινοτομία και ασφάλεια σε ένα δαιδαλώδες ψηφιακό περιβάλλον. Μοιραζόμαστε μια κοινή φιλοσοφία: να ενδυναμώνουμε την επιχειρηματικότητα και να ενισχύουμε την αποδοτικότητα παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία - τεχνολογία και τεχνογνωσία - που διασφαλίζουν ένα ενιαίο, ανθεκτικό οικοσύστημα προστασίας».

Η σύμπραξη της Odyssey Cybersecurity και της Active αντικατοπτρίζει τη δύναμη της συνεργασίας ανάμεσα στην τεχνολογία και τους ανθρώπους. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους, οι δύο οργανισμοί δημιουργούν λύσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να προστατεύουν τα δεδομένα τους, να παραμένουν συμμορφωμένες με τα νέα κανονιστικά πλαίσια και να διασφαλίζουν την επιχειρησιακή τους συνέχεια.