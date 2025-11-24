Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί να ηγηθεί στην τεχνητή νοημοσύνη χωρίς εξάρτηση από τις ΗΠΑ

Στη σημασία της συνεργασίας με ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και στην ανάπτυξη ισχυρών θεμελιωδών μοντέλων AI εντός της Ευρώπης, με έμφαση στη διατήρηση των ευρωπαϊκών αξιών, της γλωσσικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Mistral AI, Arthur Mensch, στο πλαίσιο του GenAI Summit.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ανάπτυξη τεχνολογιών AI στην Ευρώπη αποδεικνύει ότι η ήπειρος δεν χρειάζεται να εξαρτάται αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρθηκε στην πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ξεκινώντας από την ίδρυση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το 2019, επισημαίνοντας ότι η συγκεντρωτική δομή του ελληνικού κράτους διευκολύνει την πρόσβαση σε ενιαία δεδομένα, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, και κατ’ επέκταση την αποτελεσματική συνεργασία με τεχνολογικές εταιρείες.

Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο GenAI Summit υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου οικονομικής ανάπτυξης, κυβερνητικής αποδοτικότητας και διατήρησης ευρωπαϊκών αξιών.

AI και Δημόσιος Τομέας

Ο πρωθυπουργός επισήμανε την αξιοποίηση της AI για την αύξηση της παραγωγικότητας στο Δημόσιο, αναφέροντας ως παράδειγμα τις πιλοτικές εφαρμογές για ανασκόπηση συμβολαιογραφικών εγγράφων, όπου ο χρόνος επεξεργασίας μειώθηκε από δύο ώρες σε μόλις 10 λεπτά. Τόνισε ότι τέτοιες εφαρμογές δεν απειλούν τις θέσεις εργασίας, γεγονός που διευκολύνει την εμπιστοσύνη στη χρήση νέων εργαλείων.

Δικαιοσύνη και Εκπαίδευση

Στον τομέα της Δικαιοσύνης, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η AI μπορεί να μειώσει τον φόρτο εργασίας και να επιτρέψει στους δικαστές να επικεντρώνονται σε κρίσιμα σημεία υποθέσεων, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την ποιότητα των αποφάσεων. Στην εκπαίδευση, προβλέπει βαθύ μετασχηματισμό, με την AI να υποστηρίζει εξατομικευμένη μάθηση, καθώς οι μαθητές ήδη χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία χωρίς εποπτεία.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε τις προκλήσεις για την εξισορρόπηση μεταξύ καινοτομίας και προστασίας των πολιτών, επισημαίνοντας δύο βασικές απειλές: πρώτον, τη χρήση AI από μαθητές χωρίς επαρκή εποπτεία και τις συνέπειες στην εκπαίδευση, και δεύτερον, τον κίνδυνο παρέμβασης στη δημοκρατική διαδικασία μέσω προηγμένων εργαλείων παραπληροφόρησης.