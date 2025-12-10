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Έκρηξη κυβερνοεπιθέσεων παγκοσμίως – Στο «κόκκινο» η Ελλάδα με άνοδο 48%
Τεχνολογία
16:36 - 10 Δεκ 2025

Έκρηξη κυβερνοεπιθέσεων παγκοσμίως – Στο «κόκκινο» η Ελλάδα με άνοδο 48%

Reporter.gr Newsroom
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Η Check Point Research, το τμήμα Threat Intelligence της Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), πρωτοπόρου και παγκόσμιου ηγέτη στις λύσεις κυβερνοασφάλειας, δημοσίευσε σήμερα τα Global Threat Intelligence Insights για τον Νοέμβριο 2025. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι οι οργανισμοί παγκοσμίως αντιμετώπισαν κατά μέσο όρο 2.003 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σχέση με τον Οκτώβριο και αύξηση 4% σε ετήσια βάση. Τα ευρήματα αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των παγκόσμιων κυβερνοαπειλών, με βασικούς παράγοντες την εξάπλωση του ransomware και τους αναδυόμενους κινδύνους που συνδέονται με την Generative AI (GenAI).

Η Υιοθέτηση του GenAI Δημιουργεί Νέους Κινδύνους Διαρροής Δεδομένων – Η Εκπαίδευση Παραμένει ο Νο1 Στόχος

Με την ταχεία υιοθέτηση εργαλείων Generative AI (GenAI) από τις επιχειρήσεις, η Check Point Research καταγράφει σημαντική αύξηση στην έκθεση ευαίσθητων δεδομένων. Τον Νοέμβριο:

  • 1 στις 35 GenAI προτροπές (prompts)που υποβλήθηκαν από εταιρικά δίκτυα θεωρήθηκευψηλού κινδύνου για διαρροή δεδομένων,
    επηρεάζοντας το 87% των οργανισμών που χρησιμοποιούν GenAI συστηματικά — γεγονός που δείχνει πόσο βαθιά ενσωματωμένη είναι πλέον η AI στις καθημερινές εργασιακές ροές.
  • Επιπλέον22% των προτροπώνπεριείχαν δυνητικά ευαίσθητες πληροφορίες, όπως:
    • εσωτερικές επικοινωνίες,
    • δεδομένα πελατών,
    • ιδιόκτητο πηγαίο κώδικα,
    • προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία (PII).

Αν και μέρος της χρήσης πραγματοποιείται μέσω διαχειριζόμενων εργαλείων, οι οργανισμοί χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 11 διαφορετικά GenAI εργαλεία τον μήνα, τα περισσότερα εκ των οποίων λειτουργούν χωρίς επίσημη εποπτεία ή δομές ασφαλείας.

Αυτή η ανεξέλεγκτη χρήση:

  • αυξάνει τον κίνδυνοακούσιας διαρροής δεδομένων,
  • διευρύνει τις πιθανότητεςκακόβουλης διείσδυσης,
  • ενισχύει την έκθεση σεransomware,
  • και τροφοδοτεί ένα νέο κύμαAI-powered κυβερνοεπιθέσεων.

Ο Κλάδος της Εκπαίδευσης Παραμένει ο Πιο Στοχοποιημένος Παγκοσμίως

Η Εκπαίδευση παραμένει ο κλάδος με το υψηλότερο επίπεδο στοχευμένων επιθέσεων διεθνώς, καταγράφοντας κατά μέσο όρο:

  • 656 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό
    (+7% σε ετήσια βάση).

Ακολουθούν:

  • Κυβερνητικοί οργανισμοί→ 2.716 εβδομαδιαίες επιθέσεις (+2% YoY)
  • Σύλλογοι & Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί→ 2.550 εβδομαδιαίες επιθέσεις,
    σημειώνονταςεντυπωσιακή αύξηση 57% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

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Η Λατινική Αμερική Καταγράφει τους Υψηλότερους Όγκους Επιθέσεων

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Λατινική Αμερική ανέφερε τους υψηλότερους όγκους κυβερνοεπιθέσεων, με κατά μέσο όρο 3.048 επιθέσεις ανά οργανισμό την εβδομάδα, σημειώνοντας αύξηση 17% σε ετήσια βάση.

Η περιοχή Ασίας–Ειρηνικού (APAC) διατήρησε σταθερό τον αριθμό επιθέσεων (–0,1% YoY), η Αφρικήκατέγραψε μείωση (–13% YoY), ενώ η Ευρώπη εμφάνισε μικρή πτώση της τάξεως του 1%. Αντίθετα, η Βόρεια Αμερική σημείωσε αύξηση 9% σε ετήσια βάση, εν μέρει λόγω της έντονης δραστηριότητας ransomware.

Το Τοπίο των Απειλών Ransomware: Άνοδος 22% σε Ετήσια Βάση

Το ransomware παραμένει μία από τις πιο καταστροφικές μορφές κυβερνοαπειλών. Τον Νοέμβριο καταγράφηκαν 727 δημόσια αναφερθέντα περιστατικά παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 22% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η κατανομή των περιστατικών έχει ως εξής:

  • Βόρεια Αμερική:55% των παγκόσμιων περιστατικών
  • Ευρώπη:18%
  • ΗΠΑ:52% του συνόλου, ακολουθούμενες από:
    • Ηνωμένο Βασίλειο:4%
    • Καναδά:3%

Ransamware_pie_chart_Nov_9b749.png

Κλάδοι με τη μεγαλύτερη επίδραση

Οι πιο πληγείσες βιομηχανίες ήταν:

  • Βιομηχανική Μεταποίηση:12%
  • Υπηρεσίες Επιχειρήσεων:11%
  • Καταναλωτικά Αγαθά & Υπηρεσίες:10%

Κυρίαρχες ransomware ομάδες τον Νοέμβριο

Οι ομάδες με την υψηλότερη δραστηριότητα ήταν:

  • Qilin:15%
  • Clop:15%
  • Akira:12%

Συλλογικά, ευθύνονται για σημαντικό ποσοστό των περιστατικών που δημοσιοποιήθηκαν τον μήνα.

Ελλάδα: Σημαντική Κλιμάκωση Κυβερνοεπιθέσεων με Αύξηση 48% – Κλάδοι Υψηλής Στόχευσης

Η Ελλάδα κατέγραψε τον Νοέμβριο 2025 μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις κυβερνοεπιθέσεων στην περιοχή EMEA, με τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν κατά μέσο όρο 1.675 επιθέσεις εβδομαδιαίως, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή άνοδο 48% σε ετήσια βάση. Η αύξηση αυτή υποδηλώνει σημαντική εντατικοποίηση της δραστηριότητας κυβερνοεγκληματιών, οι οποίοι στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε ελληνικούς οργανισμούς αξιοποιώντας εξελιγμένες τεχνικές επίθεσης. Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη στοχοποίηση ήταν η Κεντρική Κυβέρνηση, τα Καταναλωτικά Αγαθά & Υπηρεσίες, οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, ο Αυτοκινητιστικός τομέας και οι Υπηρεσίες Επιχειρήσεων. Οι συγκεκριμένοι κλάδοι εμφανίζουν υψηλή έκθεση λόγω της καθημερινής διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων, οικονομικών συναλλαγών και κρίσιμων υποδομών, καθιστώντας τους ιδιαίτερα ελκυστικούς για οργανωμένες κυβερνοεπιχειρήσεις. Η απότομη αυτή άνοδος καταδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών πρόληψης και ανίχνευσης απειλών, καθώς και την υιοθέτηση προηγμένων εργαλείων ασφάλειας και συστηματικής εκπαίδευσης προσωπικού για τη μείωση των συνολικών κινδύνων.

Δήλωση του Omer Dembinsky, Data Research Manager της Check Point Research

«Τα δεδομένα του Νοεμβρίου δείχνουν ότι, παράλληλα με τη συνεχή αύξηση του συνολικού αριθμού επιθέσεων, παρατηρούμε και ανησυχητική άνοδο στην πολυπλοκότητα αυτών των επιχειρήσεων.
Ο συνδυασμός της αύξησης του ransomware και της έκθεσης δεδομένων που σχετίζεται με το GenAI δίνει στους επιτιθέμενους περισσότερα εργαλεία και ευκαιρίες για να εκτελέσουν καταστροφικές καμπάνιες.
Η μόνη πραγματικά αποτελεσματική προσέγγιση είναι η πρόληψη πρώτα, με αξιοποίηση real-time AI και προληπτικής threat intelligence, ώστε οι επιθέσεις να μπλοκάρονται πριν προκαλέσουν ζημιά».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/12/2025 - 17:05
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