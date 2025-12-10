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ΥΠΕΘΟ: Σπάνια σύμπλευση πολιτικών δυνάμεων στα μέτρα στήριξης για Μάτι και Μάνδρα
Πολιτική
16:26 - 10 Δεκ 2025

ΥΠΕΘΟ: Σπάνια σύμπλευση πολιτικών δυνάμεων στα μέτρα στήριξης για Μάτι και Μάνδρα

Γιώργος Αλεξάκης
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Η Βουλή των Ελλήνων υπερψήφισε τα ευεργετικά μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις τραγωδίες στο Μάτι και τη Μάνδρα με εξαιρετικά ευρεία πλειοψηφία, η οποία, όπως αναφέρουν, πηγές του οικονομικού επιτελείου, σπάνια καταγράφεται στα κοινοβουλευτικά χρονικά.

Υπέρ της σχετικής τροπολογίας που κατέθεσε ο Υπουργός Ενικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η Νέα Αριστερά, η Ελληνική Λύση και η Νίκη. Η Πλεύση Ελευθερίας μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιήσει επισήμως τη στάση της. Η σύμπλευση πολιτικών δυνάμεων με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες αναδεικνύει τον καθολικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας αναφέρεται σχετικά.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που ψηφίστηκαν χτες περιλαμβάνουν τη ρητή θωράκιση των δικαστικών αποζημιώσεων, οι οποίες καθίστανται αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες και τη θεσμοθέτηση ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως για τους συγγενείς των θυμάτων και τους εγκαυματίες. Επίσης την καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πλήρη διατήρηση του ασφαλιστικού χρόνου, καθώς και την πλήρη υγειονομική και ψυχοκοινωνική κάλυψη των πληγέντων και των οικογενειών τους.

Με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, το κράτος αποδεικνύει ότι στέκεται δίπλα στους πολίτες , λειτουργώντας πλέον με Δικαιοσύνη και θεσμική ωριμότητα, τονίζει το ΥΠΕΘΟ.

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