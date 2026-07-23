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Eurostat: «Πέταξαν» οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα – Στο +15,1% τον Ιούνιο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:50 - 23 Ιουλ 2026

Eurostat: «Πέταξαν» οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα – Στο +15,1% τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
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Η μέση τιμή των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026, αντανακλώντας τις μεταβολές στη ζήτηση για ταξίδια, την εποχικότητα αλλά και τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat την Πέμπτη (23/7), η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών μεταφορών. Τον Ιούνιο του 2026 οι τιμές αυξήθηκαν κατά 15,1% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025, επίδοση που ήταν από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο η Αυστρία κατέγραψε μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, της τάξης του 22,3%.

Σε επίπεδο ΕΕ, η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των τιμών καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2025, όταν οι υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών ήταν ακριβότερες κατά 13,7% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024. Ακολούθησαν ηπιότερες αυξήσεις κατά τους θερινούς μήνες.

Το 2026 ξεκίνησε με ετήσια υποχώρηση των τιμών, ενώ ακολούθησαν αυξήσεις τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Τον Απρίλιο σημειώθηκε νέα αισθητή πτώση (-4,7%), πριν οι τιμές επιστρέψουν σε ανοδική πορεία τον Μάιο (+8,1%) και διατηρήσουν θετικό πρόσημο τον Ιούνιο (+3,1%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές μεταβολές στις τιμές επηρεάστηκαν κυρίως από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές. Οι τιμές των διεθνών πτήσεων παρουσίασαν μεγαλύτερες διακυμάνσεις από εκείνες των εσωτερικών, καταγράφοντας ισχυρές αυξήσεις, όπως 14,1% τον Απρίλιο του 2025 και 8,7% τον Μάιο του 2026.

Τον Ιούνιο του 2026, οι τιμές των διεθνών αεροπορικών μεταφορών αυξήθηκαν κατά 4,5% σε ετήσια βάση, ενώ στις εσωτερικές πτήσεις η αύξηση διαμορφώθηκε στο 2,0%.

Μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών

Οι μεταβολές στις τιμές διέφεραν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ κατά το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2026.

Το Βέλγιο κατέγραψε τις μεγαλύτερες αυξήσεις, με τις τιμές να ενισχύονται κατά 41,5% τον Απρίλιο, 33,8% τον Μάιο και 28,7% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2025.

Στον αντίποδα, η Σλοβακία εμφάνισε τις μεγαλύτερες μειώσεις, με πτώση 53,0% τον Απρίλιο, 48,2% τον Μάιο και 45,1% τον Ιούνιο.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ οι τιμές υποχώρησαν τον Απρίλιο και ανέκαμψαν τον Μάιο. Τον Ιούνιο, εκτός από την Αυστρία, η Ελλάδα βρέθηκε μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις, ενώ τις μεγαλύτερες μειώσεις κατέγραψαν η Ουγγαρία (-13,6%) και η Πολωνία (-13,1%).

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Τελευταία τροποποίηση στις 23/07/2026 - 13:25
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