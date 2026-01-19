ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τις υποδομές των ερευνητικών κέντρων για να κερδίσουμε το στοίχημα του μέλλοντος
Τεχνολογία
18:40 - 19 Ιαν 2026

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τις υποδομές των ερευνητικών κέντρων για να κερδίσουμε το στοίχημα του μέλλοντος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

“Έρευνα και Καινοτομία αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν ολοένα και  σημαντικότερο ρόλο στην καθημερινότητα και στην ανάπτυξη. Το μεγάλο αυτό οικοσύστημα που απαρτίζεται από τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας και από τις startups επιχειρήσεις, δημιουργεί ήδη νέες συνθήκες για όλους μας”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στην ΕΡΤ3 και στην εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» με τη δημοσιογράφο Έλσα Ποιμενίδου.

Μιλώντας για το πρώτο Φεστιβάλ Καινοτομίας που προετοιμάζεται στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Καλαφάτης ανέφερε: “Φιλοδοξούμε να οργανώσουμε ένα φεστιβάλ για πρώτη φορά στην Ελλάδα το οποίο να αποτελέσει ένα κομμάτι στο παζλ της Θεσσαλονίκης ως κόμβου παραγωγής και εξαγωγής γνώσης και καινοτομίας, με έμφαση κυρίως στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Ακριβώς, διότι το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων παίζει σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο”, τόνισε, “ότι το χαρτοφυλάκιο της αρμόδιας Επιτρόπου της Ε.Ε. αφορά στην Έρευνα, την Καινοτομία και τις Startups”. “Το Φεστιβάλ Καινοτομίας θα έχει ως στόχο να φέρει επενδυτές και επιχειρηματικούς αγγέλους κοντά στις startups επιχειρήσεις, να φέρει δηλ. στη Θεσσαλονίκη τον πυρήνα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας”.

Αναφερόμενος στα ερευνητικά κέντρα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι: “Η έρευνα είναι η πηγή της νέας γνώσης. Θωρακίζουμε τα ερευνητικά μας κέντρα τα οποία παράγουν εξαιρετικό έργο για τα επόμενα 20-30 χρόνια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης με περισσότερα από 370 εκατ. ευρώ για αγορά νέων κτηρίων, για ανακαινίσεις υπαρχουσών υποδομών και για νέο εξοπλισμό”. Όπως ανέφερε: “Tο ΕΚΕΤΑ, το ΙΤΕ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, o Δημόκριτος, το Αθηνά είναι μόνο ενδεικτικά κάποια από εκείνα τα οποία διαθέτουν υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό και πολύ θετικές αξιολογήσεις. Αναβαθμίζουμε τις υποδομές τους για να κερδίσουμε το στοίχημα του μέλλοντος. Στόχος μας είναι η διασύνδεση της έρευνας με την αγορά και την οικονομία, μετατρέποντας την παραγόμενη γνώση σε προϊόν ή υπηρεσία με προστιθέμενη αξία προς όφελος των επιχειρήσεων και της κοινωνίας”.

“Αυτό θα επιτευχθεί”, όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης, “μέσα από ένα νέο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο θα υλοποιεί μια ενιαία πολιτική για την έρευνα στη χώρα μας”. “Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα", σημείωσε ο Υφυπουργός, “αφορά στην τμηματοποίηση της έρευνας η οποία εξελίσσεται σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα όπως και σε τμήματα άλλων υπουργείων”. “Έχει συσταθεί μια ομάδα εργασίας”, ανέφερε, “που εργάζεται συστηματικά και πριν το καλοκαίρι θα υπάρξει ένα προσχέδιο όπου θα περιγράφεται η λειτουργία του νέου Υπουργείου που φιλοδοξούμε να είναι μια από τις μεταρρυθμίσεις της επόμενης δεκαετίας, ακριβώς διότι αφορά τον πυρήνα της προσπάθειας που κάνει η χώρα να έχει μια ανταγωνιστική οικονομία με άξονα τις νέες τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, μέσα από ένα ενιαίο υπουργείο, φέρνουμε πιο κοντά την ερευνητική και την ακαδημαϊκή κοινότητα με την επιχειρηματικότητα και την αγορά”, επισήμανε ο κ. Καλαφάτης.

Αναφερόμενος στο Brain Gain, ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι: “Στο Υπουργείο Ανάπτυξης επενδύουμε στη στήριξη των startups και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην ευκολότερη πρόσβασή τους στις νέες τεχνολογίες και στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Εργαζόμαστε ώστε οι νέοι επιστήμονες να μπορούν να προσφέρουν εδώ, στην Πατρίδα μας”. Όπως εξήγησε: “Ένας από τους στόχους που επεξεργαζόμαστε με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) και το αρμόδιο Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο, αφορά στη δημιουργία των προϋποθέσεων και κινήτρων προσέγγισης Ελλήνων, κυρίως, επιστημόνων οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, ώστε να φέρουμε πίσω λαμπρά μυαλά που έφυγαν την περίοδο της κρίσης, να παραμείνουν και να εργασθούν εδώ, στη χώρα μας”.

“Ειδικά, για τη Θεσσαλονίκη”, όπως υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης, “είναι επιλογή του Πρωθυπουργού, να γίνει μια πόλη σύγχρονη στην προοπτική του 2030, κάτι που επιτυγχάνεται με τις σημαντικές υποδομές που αποκτά αλλά και να μετατραπεί σ΄έναν κόμβο γνώσης και καινοτομίας αξιοποιώντας τις ερευνητικές και ακαδημαϊκές της υποδομές και κυρίως το αστείρευτο ταλέντο των νέων επιστημόνων μας”.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»
Πολιτική

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης
Πολιτική

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Καλαφάτης: Με το έργο PREVENT DisCC συνδιαμορφώνουμε ένα περιβάλλον στρατηγικής πρόληψης φυσικών καταστροφών
Ειδήσεις

Καλαφάτης: Με το έργο PREVENT DisCC συνδιαμορφώνουμε ένα περιβάλλον στρατηγικής πρόληψης φυσικών καταστροφών

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο
Πολιτική

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ