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Ρήξη και επαναπροσέγγιση: Η Anthropic διαπραγματεύεται ξανά με το Πεντάγωνο για την AI Claude
Τεχνολογία
11:48 - 05 Μαρ 2026

Ρήξη και επαναπροσέγγιση: Η Anthropic διαπραγματεύεται ξανά με το Πεντάγωνο για την AI Claude

Reporter.gr Newsroom
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Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι επέστρεψε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, μετά την κατάρρευση των συνομιλιών την Παρασκευή σχετικά με τη χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας από τον αμερικανικό στρατό, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο Αμοντέι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Emil Michael, υφυπουργό Άμυνας για Έρευνα και Μηχανική, σε μια ύστατη προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία για τους όρους που θα διέπουν την πρόσβαση του Πενταγώνου στα μοντέλα Claude της Anthropic, όπως ανέφεραν οι FT επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Οι συνομιλίες κατέρρευσαν την Παρασκευή, όταν ο πρόεδρος Donald Trump έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της Anthropic, ενώ ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth δήλωσε ότι θα χαρακτηρίσει την εταιρεία ως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Michael είχε επιτεθεί στον Amodei, αποκαλώντας τον «ψεύτη» με «σύμπλεγμα θεού» σε ανάρτησή του στο X.

Η σύναψη νέας σύμβασης θα επέτρεπε στον αμερικανικό στρατό να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Anthropic, η οποία —σύμφωνα με πληροφορίες— έχει ήδη αξιοποιηθεί στον πόλεμο της Ουάσιγκτον με το Ιράν.

Το μοντέλο Claude έγινε το πρώτο μεγάλο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε σε διαβαθμισμένα κυβερνητικά δίκτυα, μέσω συμβολαίου ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων που ανέθεσε το Υπουργείο Άμυνας στην Anthropic. Ωστόσο, αργότερα η εταιρεία ζήτησε εγγυήσεις ότι τα εργαλεία της δεν θα χρησιμοποιηθούν για εγχώρια παρακολούθηση ή για αυτόνομα οπλικά συστήματα. Το Πεντάγωνο, από την πλευρά του, απαιτούσε να μπορεί ο στρατός να χρησιμοποιεί την τεχνολογία για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση.

Σε εσωτερικό σημείωμα της Παρασκευής που είδαν οι FT, ο Αμοντέι φέρεται να έγραψε προς το προσωπικό ότι προς το τέλος των διαπραγματεύσεων το Υπουργείο Άμυνας προσφέρθηκε να αποδεχτεί τους όρους της Anthropic, εάν αφαιρούνταν μια «συγκεκριμένη φράση σχετικά με την “ανάλυση δεδομένων που έχουν αποκτηθεί μαζικά”». Όπως σημείωσε, αυτή η διατύπωση «ταίριαζε ακριβώς με το σενάριο που μας ανησυχούσε περισσότερο».

Ο Αμοντέι πρόσθεσε επίσης ότι η επικοινωνιακή γραμμή του Πενταγώνου και της OpenAI – η οποία υπέγραψε νέα συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας την Παρασκευή – «είτε λέει απλώς ψέματα για αυτά τα ζητήματα είτε προσπαθεί να τα συγχύσει».

Η χρονική σύμπτωση της συμφωνίας της OpenAI με το Πεντάγωνο, η οποία ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά την καταγγελία της Anthropic από τον Λευκό Οίκο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο κοινό: η εφαρμογή Claude είδε τις λήψεις της να αυξάνονται σημαντικά, ενώ αναφέρθηκε ότι αυξήθηκαν και οι απεγκαταστάσεις της εφαρμογής ChatGPT.

Αργότερα, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι η εταιρεία του «δεν θα έπρεπε να είχε βιαστεί» να κλείσει τη συμφωνία και παρουσίασε αναθεωρήσεις στις δικλίδες ασφαλείας σχετικά με τον τρόπο που το Υπουργείο Άμυνας μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία της.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Άλτμαν σχολίασε περαιτέρω την υπόθεση λέγοντας:
«Στις συζητήσεις που είχα το Σαββατοκύριακο, επανέλαβα ότι η Anthropic δεν θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως κίνδυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα και ότι ελπίζουμε το Υπουργείο Άμυνας να της προσφέρει τους ίδιους όρους με αυτούς που έχουμε συμφωνήσει εμείς.»

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από ομάδα πρώην στελεχών και ερευνητών της OpenAI, οι οποίοι αποχώρησαν από την εταιρεία λόγω διαφωνιών σχετικά με την κατεύθυνσή της, προβάλλοντας την Anthropic ως μια «προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια».

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ωστόσο, κατηγορούν εδώ και μήνες την Anthropic ότι είναι υπερβολικά επικεντρωμένη στην ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Μια ένωση της τεχνολογικής βιομηχανίας, στα μέλη της οποίας περιλαμβάνονται οι Nvidia, Google και Anthropic, απέστειλε την Τετάρτη επιστολή στον Hegseth εκφράζοντας ανησυχία για τον χαρακτηρισμό μιας αμερικανικής εταιρείας ως κινδύνου για την εφοδιαστική αλυσίδα.

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