Wall σε ιστορικά υψηλά: Ράλι Dow και SpaceX, βουτιά στο πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Η Wall Street κινήθηκε ανοδικά για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση την Τρίτη, με τον Dow Jones να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις θετικές επιπτώσεις της επικείμενης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά περίπου 300 μονάδες ή 0,6%, αγγίζοντας νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, με σημαντική στήριξη από τις μετοχές των Goldman Sachs και Caterpillar. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημειώνει οριακή άνοδο 0,1%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά 0,3%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε για ακόμη μία ημέρα η SpaceX, η οποία συνέχισε το εντυπωσιακό ράλι μετά τη δημόσια εγγραφή της. Η μετοχή της κατέγραψε άνοδο 12%, ξεπερνώντας πλέον την Amazon σε χρηματιστηριακή αξία. Η εταιρεία είχε τιμολογήσει την αρχική δημόσια προσφορά στα 135 δολάρια ανά μετοχή, ενώ πλέον διαπραγματεύεται κοντά στα 212 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την καθοδική τους πορεία. Το Brent υποχώρησε κατά περίπου 3%, διαμορφούμενο κοντά στα 80 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ νωρίτερα πέρασε προσωρινά κάτω από το συγκεκριμένο επίπεδο για πρώτη φορά από τον Μάρτιο. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI κατέγραψε πτώση 3%, στα περίπου 77 δολάρια το βαρέλι.

Η αποκλιμάκωση στις αγορές ενέργειας έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στον τερματισμό όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Παράλληλα, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης αποκάλυψε ότι το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από την Κυριακή.

Θετικά λειτούργησαν επίσης οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από την Παρασκευή, εξέλιξη που αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές ροές. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τόνισε ότι το στρατηγικής σημασίας πέρασμα θα παραμείνει ανοικτό μακροπρόθεσμα χωρίς επιβολή διοδίων.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων ενισχύει το επενδυτικό κλίμα και περιορίζει τους πληθωριστικούς κινδύνους που συνδέονται με τις τιμές της ενέργειας.

«Η αντίδραση της αγοράς είναι συνολικά θετική. Παρά το γεγονός ότι ο S&P 500 δεν έχει ακόμη επιστρέψει πλήρως στα προηγούμενα υψηλά του, τα θεμελιώδη στοιχεία δείχνουν ανθεκτικότητα της οικονομίας», σχολίασε ο επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Truist Wealth, Κιθ Λέρνερ.

Όπως επισήμανε, οι αγορές ενδέχεται να εμφανίσουν αυξημένη μεταβλητότητα το επόμενο διάστημα, ωστόσο η συνολική εικόνα παραμένει θετική, ιδιαίτερα μετά τη σημαντική ανάκαμψη που έχει καταγραφεί από τα χαμηλά του Μαρτίου.