ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall σε ιστορικά υψηλά: Ράλι Dow και SpaceX, βουτιά στο πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν
Χρηματιστήρια
17:03 - 16 Ιουν 2026

Wall σε ιστορικά υψηλά: Ράλι Dow και SpaceX, βουτιά στο πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Wall Street κινήθηκε ανοδικά για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση την Τρίτη, με τον Dow Jones να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις θετικές επιπτώσεις της επικείμενης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά περίπου 300 μονάδες ή 0,6%, αγγίζοντας νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, με σημαντική στήριξη από τις μετοχές των Goldman Sachs και Caterpillar. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημειώνει οριακή άνοδο 0,1%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά 0,3%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε για ακόμη μία ημέρα η SpaceX, η οποία συνέχισε το εντυπωσιακό ράλι μετά τη δημόσια εγγραφή της. Η μετοχή της κατέγραψε άνοδο 12%, ξεπερνώντας πλέον την Amazon σε χρηματιστηριακή αξία. Η εταιρεία είχε τιμολογήσει την αρχική δημόσια προσφορά στα 135 δολάρια ανά μετοχή, ενώ πλέον διαπραγματεύεται κοντά στα 212 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την καθοδική τους πορεία. Το Brent υποχώρησε κατά περίπου 3%, διαμορφούμενο κοντά στα 80 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ νωρίτερα πέρασε προσωρινά κάτω από το συγκεκριμένο επίπεδο για πρώτη φορά από τον Μάρτιο. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI κατέγραψε πτώση 3%, στα περίπου 77 δολάρια το βαρέλι.

Η αποκλιμάκωση στις αγορές ενέργειας έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στον τερματισμό όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Παράλληλα, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης αποκάλυψε ότι το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από την Κυριακή.

Θετικά λειτούργησαν επίσης οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από την Παρασκευή, εξέλιξη που αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές ροές. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τόνισε ότι το στρατηγικής σημασίας πέρασμα θα παραμείνει ανοικτό μακροπρόθεσμα χωρίς επιβολή διοδίων.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων ενισχύει το επενδυτικό κλίμα και περιορίζει τους πληθωριστικούς κινδύνους που συνδέονται με τις τιμές της ενέργειας.

«Η αντίδραση της αγοράς είναι συνολικά θετική. Παρά το γεγονός ότι ο S&P 500 δεν έχει ακόμη επιστρέψει πλήρως στα προηγούμενα υψηλά του, τα θεμελιώδη στοιχεία δείχνουν ανθεκτικότητα της οικονομίας», σχολίασε ο επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Truist Wealth, Κιθ Λέρνερ.

Όπως επισήμανε, οι αγορές ενδέχεται να εμφανίσουν αυξημένη μεταβλητότητα το επόμενο διάστημα, ωστόσο η συνολική εικόνα παραμένει θετική, ιδιαίτερα μετά τη σημαντική ανάκαμψη που έχει καταγραφεί από τα χαμηλά του Μαρτίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

SpaceX: Ανοίγει η μεγάλη αρένα των στοιχημάτων στη Wall Street
Χρηματιστήρια

SpaceX: Ανοίγει η μεγάλη αρένα των στοιχημάτων στη Wall Street

Τουρισμός: «Βαθιά ανάσα» από την εύθραυστη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός: «Βαθιά ανάσα» από την εύθραυστη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Wall: Ιστορικό υψηλό για Dow και ράλι S&amp;P και Nasdaq – Βουτιά στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Wall: Ιστορικό υψηλό για Dow και ράλι S&P και Nasdaq – Βουτιά στο πετρέλαιο

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»
Ειδήσεις

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:01

Η Shield AI και το EFA GROUP ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη αυτόνομων και κυρίαρχων αμυντικών δυνατοτήτων στην Ελλάδα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:59

Binance: Στον αέρα η ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας – Κίνδυνος αποκλεισμού από την ΕΕ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:59

Ικανοποιημένος ο Ζελένσκι από τη G7 - Στο επίκεντρο άμυνα και κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Αναλύσεις
16/06/2026 - 17:59

ΔΑΑ: Πρώτη έκδοση διεθνούς ομολόγου επενδυτικής βαθμίδας από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 17:58

Αποτελέσματα α' τριμήνου ελίν: Σταθερή πορεία και στρατηγική προσαρμογή σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 17:50

Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 17:49

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διανέμει €41,37 εκατ. από τα κέρδη του 2025 στους μετόχους

Οικονομία
16/06/2026 - 17:41

ΕΑΣΕ - ICAP CRIF: Υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο α' τρίμηνο

Οικονομία
16/06/2026 - 17:38

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Δράσης «Επιχειρώ Πράσινα» στις νησιωτικές περιοχές

Πολιτική
16/06/2026 - 17:38

Λιακούλη στη Συνταγματική Αναθεώρηση: Κοινωνική επιταγή η κατοχύρωση της γυναικοκτονίας

Πολιτική
16/06/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «καρατόμησε» τον Παππά – Συναινετικό «διαζύγιο» με Ζαχαριάδη

Σχόλια Αγοράς
16/06/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Στο δρόμο για νέες κορυφές με «ενέργεια» από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:32

ΝΑΤΟ: Προσπαθεί να καλύψει το κενό που δημιουργούν οι περικοπές των ΗΠΑ στην Ευρώπη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:29

Διαβεβαιώσεις Κάλλας στο Γιάννη Μανιάτη για την προστασία των Χριστιανών της Συρίας

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:15

Εμπόριο ΕΕ–ΗΠΑ: Τελική έγκριση για δασμούς με ρήτρα λήξης και «δίχτυ ασφαλείας» για βιομηχανία και αγρότες

Τεχνολογία
16/06/2026 - 17:13

Nvidia: Oμολογιακή έκδοση «μαμούθ» έως $25 δισ. για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση της έκρηξης της AI

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:04

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για διπλή φωτιά στον Μαραθώνα – Τέθηκαν υπό έλεγχο

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 17:03

Wall σε ιστορικά υψηλά: Ράλι Dow και SpaceX, βουτιά στο πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:57

Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στη Δράμα

Magazino
16/06/2026 - 16:56

Πάρκο Πάρου: Έναρξη Φεστιβάλ με την Μάρθα Φριντζήλα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:51

ΗΠΑ: Άλμα στις τιμές εισαγωγών τον Μάιο – Σε επίπεδα ρεκόρ από το 2022

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
16/06/2026 - 16:49

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Η πρόληψη αποτελεί το πρώτο βήμα για την προστασία της υγείας

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:46

Το FBI πρόλαβε επίθεση σε εκδήλωση για τα γενέθλια Τραμπ στο Λευκό Οίκο - Πέντε συλλήψεις

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 16:45

Στασινός: Σχεδιάζουμε, δημοπρατούμε και υλοποιούμε έργα με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα

Εργασιακά
16/06/2026 - 16:37

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για 70 μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 16:34

SpaceX: Ανοίγει η μεγάλη αρένα των στοιχημάτων στη Wall Street

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/06/2026 - 16:31

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Πρόστιμο €309.339 στην Tottis Bingo για υπερκέρδη στις σοκολάτες

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:23

Bloomberg: Πώς οδηγηθήκαμε στην ψήφιση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ – Τα σημεία «κλειδιά»

Οικονομία
16/06/2026 - 16:17

Χατζηδάκης: Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:13

Πανελλαδικές: Πότε βγαίνουν οι προσωπικοί κωδικοί ασφαλείας για Μηχανογραφικό και Παράλληλο Μηχανογραφικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ