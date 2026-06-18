Συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι με αναφορά στο ουκρανικό drone της Λευκάδας

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν στο τραπέζι οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, με τον πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.
Παράλληλα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι πρέπει να αποφεύγεται η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, αναφερόμενος ειδικά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα.
Στο επίκεντρο βρέθηκε, ακόμη, και η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας.