Συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι με αναφορά στο ουκρανικό drone της Λευκάδας

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Συνάντηση λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν στο τραπέζι οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, με τον πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι πρέπει να αποφεύγεται η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, αναφερόμενος ειδικά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε, ακόμη, και η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας.