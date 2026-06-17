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Κίεβο: Αναληθείς οι αναφορές για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο με παιδιά
Ειδήσεις
18:07 - 17 Ιουν 2026

Κίεβο: Αναληθείς οι αναφορές για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο με παιδιά

Reporter.gr Newsroom
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Το Κίεβο διαψεύδει ως «αναληθείς» τις αναφορές της Μόσχας ότι έπληξε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές στην περιοχή Γκόμελ του Μπριάνσκ.  

Πιο αναλυτικά, η Ρωσία έκανε λόγο για πλήγμα από ουκρανικό drone σε λεωφορείο που μετέφερε παιδική ομάδα ποδοσφαίρου. Μάλιστα, από το πλήγμα σκοτώθηκε μία γυναίκα – η συνοδός των παιδιών στο λεωφορείο – και τραυματίστηκαν έξι ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά.

Ωστόσο, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο στρατού σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram, αναφέρει:

«Τονίζουμε ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας δεν χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον στόχων στο Μπριάνσκ».

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