Κίεβο: Αναληθείς οι αναφορές για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο με παιδιά

Το Κίεβο διαψεύδει ως «αναληθείς» τις αναφορές της Μόσχας ότι έπληξε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές στην περιοχή Γκόμελ του Μπριάνσκ.

Πιο αναλυτικά, η Ρωσία έκανε λόγο για πλήγμα από ουκρανικό drone σε λεωφορείο που μετέφερε παιδική ομάδα ποδοσφαίρου. Μάλιστα, από το πλήγμα σκοτώθηκε μία γυναίκα – η συνοδός των παιδιών στο λεωφορείο – και τραυματίστηκαν έξι ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά.

Ωστόσο, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο στρατού σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram, αναφέρει:

«Τονίζουμε ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας δεν χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον στόχων στο Μπριάνσκ».