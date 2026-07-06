ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ενιαίο CRM για την επόμενη ημέρα του ψηφιακού κράτους: Το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων
Τεχνολογία
18:46 - 06 Ιουλ 2026

Ενιαίο CRM για την επόμενη ημέρα του ψηφιακού κράτους: Το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Θεσσαλονίκη γίνεται σημείο συνάντησης της επιστημονικής κοινότητας και των θεσμικών φορέων φιλοξενώντας την ημερίδα που διοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ) στις 10 Ιουλίου στο The Met Hotel με τίτλο «Η επόμενη ημέρα του ψηφιακού κράτους: Το CRM ως πυλώνας της ενιαίας και προσωποποιημένης εμπειρίας εξυπηρέτησης».

Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδείξει τις σύγχρονες προκλήσεις, να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις και να ενισχύσει τον διάλογο γύρω από τις προοπτικές του CRM της Δημόσιας Διοίκησης μέσα από τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών και εκπροσώπων της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς.

Στο επίκεντρο της ημερίδας θα βρεθεί η επόμενη ημέρα του Ψηφιακού Κράτους και η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης, όπου το Ενιαίο CRM αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα για την παροχή προσωποποιημένων και ενιαίων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. Οι συζητήσεις θα αναδείξουν τη στρατηγική σημασία του έργου, παρουσιάζοντας το όραμα, τους στόχους και τα οφέλη της μετάβασης από την απλή ψηφιοποίηση των υπηρεσιών σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση της σχέσης κράτους–πολίτη.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση του Ενιαίου CRM, στις αλλαγές που επιφέρει στην καθημερινή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, στους δείκτες αποτελεσματικότητας του νέου μοντέλου εξυπηρέτησης, αλλά και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η δημόσια διοίκηση τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί συζήτηση για τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής ψηφιακής διακυβέρνησης και τις ψηφιακές υποδομές που θα στηρίξουν τον μετασχηματισμό του κράτους κατά την επόμενη πενταετία.

Ξεχωριστή ενότητα θα είναι αφιερωμένη στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας τη διασύνδεση των δήμων και των ΚΕΠ με το Ενιαίο CRM, καθώς και παραδείγματα συνεργασίας που μπορούν να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη διαχείριση των υποθέσεων των πολιτών. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση εφαρμογών του νέου μοντέλου σε κρίσιμους τομείς του δημοσίου, όπως η υγεία, η δικαιοσύνη, η δημόσια ασφάλεια και η πολιτική προστασία, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και η κυβερνοασφάλεια μπορούν να διαμορφώσουν μια ενιαία, ασφαλή και ποιοτική εμπειρία εξυπηρέτησης για πολίτες και επιχειρήσεις.

Στις εργασίες της ημερίδας θα συμμετάσχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, της δημόσιας διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας, καταθέτοντας τις απόψεις τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται ο Υφυπουργός Εσωτερικών Υπεύθυνος Μακεδονίας – Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ), Δημήτρης Γιάντσης, ενώ στον διάλογο θα συμβάλουν ακόμη η Διευθύντρια Ερευνών της διαΝΕΟσις, Φαίη Μακαντάση, ο Υποδιευθυντής / Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννης Παπαγεωργίου, ο Δήμαρχος Δ. Λαρισαίων & Πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Αθανάσιος Μαμάκος, ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης για θέματα Ψηφιακής Πολιτικής, Διοικητικής Αναδιάρθρωσης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος, η Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, Άννα Τζήκα, καθώς και εκπρόσωποι λοιπών επιχειρησιακών φορέων του Ελληνικού Κράτους.

Η παρουσία εκπροσώπων από κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης υπογραμμίζει τον οριζόντιο χαρακτήρα του έργου και τη σημασία του Ενιαίου CRM ως καταλύτη για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και πιο αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2026 - 18:49
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χατζημηνάς (Ε.ΕΝ.Ε.): Ισχυρό μήνυμα για μεταρρυθμίσεις και πέντε προτάσεις ανάπτυξης χωρίς δημοσιονομικό κόστος
Οικονομία

Χατζημηνάς (Ε.ΕΝ.Ε.): Ισχυρό μήνυμα για μεταρρυθμίσεις και πέντε προτάσεις ανάπτυξης χωρίς δημοσιονομικό κόστος

Μητσοτάκης: Οι επιχειρηματίες δεσμεύθηκαν ότι Ιούλιο και Αύγουστο δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών
Πολιτική

Μητσοτάκης: Οι επιχειρηματίες δεσμεύθηκαν ότι Ιούλιο και Αύγουστο δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 54χρονη που παρέσυρε γάτα με το όχημά της
Ειδήσεις

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 54χρονη που παρέσυρε γάτα με το όχημά της

Ισραηλινή startup κυβερνοασφάλειας διεκδικεί κρατικά συμβόλαια στη Λατινική Αμερική
Ειδήσεις

Ισραηλινή startup κυβερνοασφάλειας διεκδικεί κρατικά συμβόλαια στη Λατινική Αμερική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
06/07/2026 - 19:16

Μητσοτάκης: Στόχος μας οι πολίτες να εμπιστευθούν ξανά τον σιδηρόδρομο

Χρηματιστήρια
06/07/2026 - 19:06

Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές - Ποια χρηματιστήρια διασώθηκαν

Ναυτιλία
06/07/2026 - 19:02

Στα €442 εκατ. τα ετήσια έσοδα από το ETS της ναυτιλίας για την Ελλάδα

Ειδήσεις
06/07/2026 - 18:51

Τραμπ: Είμαστε πιο κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία απ' όσο πολλοί πιστεύουν

Τεχνολογία
06/07/2026 - 18:46

Ενιαίο CRM για την επόμενη ημέρα του ψηφιακού κράτους: Το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων

Πολιτική
06/07/2026 - 18:36

Ο «χάρτης» των ελληνικών επιδιώξεων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/07/2026 - 18:15

Euroins Ελλάδος: Υπερήφανος Υποστηρικτής της Halkias Racing Team στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Ανακοινώσεις
06/07/2026 - 18:14

Alter Ego Media: Στα €5,80 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την επανεπένδυση μερίσματος

Ειδήσεις
06/07/2026 - 18:04

ΗΠΑ προς Ευρώπη: «Ήρθε η ώρα να αναλάβετε την άμυνά σας»

Πολιτική
06/07/2026 - 17:53

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ πιάστηκε στα πράσα να προσπαθεί να εξαπατήσει τους καταναλωτές

Ειδήσεις
06/07/2026 - 17:47

Τραμπ: Ο Μπάλογκουν δεν έκανε φάουλ και δεν ξέρω τι είναι η κόκκινη κάρτα 

Σχόλια Αγοράς
06/07/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4Χ4 στις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Πολιτική
06/07/2026 - 17:38

«Όλα θα κριθούν στις εκλογές»: Ο Σγουρός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΝΔ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/07/2026 - 17:36

Nestlé Ελλάς: Το αυξημένο κόστος πρώτων υλών πίεσε την κερδοφορία το 2025

Ανακοινώσεις
06/07/2026 - 17:27

ALUMIL: Διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025

Ειδήσεις
06/07/2026 - 17:25

Πάρνηθα: Επιχείρηση διάσωσης γυναίκας μετά από πτώση 20 μέτρων σε γκρεμό

Πολιτική
06/07/2026 - 17:20

«Στα χαρτιά το Achaia Pass» – Ο Παπανδρέου ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση

Πολιτική
06/07/2026 - 17:16

Φάμελλος προς Μητσοτάκη: Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα

Ειδήσεις
06/07/2026 - 17:04

Στην κλινική πλαστικής του Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα

Ειδήσεις
06/07/2026 - 17:00

«Καμπανάκι» ESM: Η ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης δεν είναι δεδομένη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/07/2026 - 16:55

Η Mercedes-Benz χορηγός του ιστιοπλοϊκού αγώνα AEGEAN 600

Ειδήσεις
06/07/2026 - 16:53

Microsoft: Καταργεί 4.800 θέσεις εργασίας εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Ανακοινώσεις
06/07/2026 - 16:51

ΑΒΑΞ: Πρόωρη ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/07/2026 - 16:50

H Citroën παρουσιάζει τη νέα έκδοση CΟLLECTION, η οποία εμπλουτίζει περαιτέρω τα μοντέλα C3 και C3 Aircross

Χρηματιστήρια
06/07/2026 - 16:44

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Πλώρη για τις 8.000 μονάδες ο S&P 500

Ειδήσεις
06/07/2026 - 16:41

Κομισιόν κατά FIFA: Ζητά διαφάνεια και τήρηση του Fair Play στον αθλητισμό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
06/07/2026 - 16:41

Ο κόσμος και ο ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική
06/07/2026 - 16:34

Γεραπετρίτης: Δεν τίθεται ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια F-35

Ειδήσεις
06/07/2026 - 16:20

Χαμόγελα στην Άγκυρα, ψυχρό κλίμα στις Βρυξέλλες για το βρετανικό «reset»

Επιχειρήσεις
06/07/2026 - 16:13

ΕΒΕΑ: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ