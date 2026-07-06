Ενιαίο CRM για την επόμενη ημέρα του ψηφιακού κράτους: Το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων

Η Θεσσαλονίκη γίνεται σημείο συνάντησης της επιστημονικής κοινότητας και των θεσμικών φορέων φιλοξενώντας την ημερίδα που διοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ) στις 10 Ιουλίου στο The Met Hotel με τίτλο «Η επόμενη ημέρα του ψηφιακού κράτους: Το CRM ως πυλώνας της ενιαίας και προσωποποιημένης εμπειρίας εξυπηρέτησης».

Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδείξει τις σύγχρονες προκλήσεις, να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις και να ενισχύσει τον διάλογο γύρω από τις προοπτικές του CRM της Δημόσιας Διοίκησης μέσα από τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών και εκπροσώπων της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς.

Στο επίκεντρο της ημερίδας θα βρεθεί η επόμενη ημέρα του Ψηφιακού Κράτους και η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης, όπου το Ενιαίο CRM αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα για την παροχή προσωποποιημένων και ενιαίων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. Οι συζητήσεις θα αναδείξουν τη στρατηγική σημασία του έργου, παρουσιάζοντας το όραμα, τους στόχους και τα οφέλη της μετάβασης από την απλή ψηφιοποίηση των υπηρεσιών σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση της σχέσης κράτους–πολίτη.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση του Ενιαίου CRM, στις αλλαγές που επιφέρει στην καθημερινή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, στους δείκτες αποτελεσματικότητας του νέου μοντέλου εξυπηρέτησης, αλλά και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η δημόσια διοίκηση τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί συζήτηση για τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής ψηφιακής διακυβέρνησης και τις ψηφιακές υποδομές που θα στηρίξουν τον μετασχηματισμό του κράτους κατά την επόμενη πενταετία.

Ξεχωριστή ενότητα θα είναι αφιερωμένη στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας τη διασύνδεση των δήμων και των ΚΕΠ με το Ενιαίο CRM, καθώς και παραδείγματα συνεργασίας που μπορούν να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη διαχείριση των υποθέσεων των πολιτών. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση εφαρμογών του νέου μοντέλου σε κρίσιμους τομείς του δημοσίου, όπως η υγεία, η δικαιοσύνη, η δημόσια ασφάλεια και η πολιτική προστασία, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και η κυβερνοασφάλεια μπορούν να διαμορφώσουν μια ενιαία, ασφαλή και ποιοτική εμπειρία εξυπηρέτησης για πολίτες και επιχειρήσεις.

Στις εργασίες της ημερίδας θα συμμετάσχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, της δημόσιας διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας, καταθέτοντας τις απόψεις τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται ο Υφυπουργός Εσωτερικών Υπεύθυνος Μακεδονίας – Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ), Δημήτρης Γιάντσης, ενώ στον διάλογο θα συμβάλουν ακόμη η Διευθύντρια Ερευνών της διαΝΕΟσις, Φαίη Μακαντάση, ο Υποδιευθυντής / Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννης Παπαγεωργίου, ο Δήμαρχος Δ. Λαρισαίων & Πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Αθανάσιος Μαμάκος, ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης για θέματα Ψηφιακής Πολιτικής, Διοικητικής Αναδιάρθρωσης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος, η Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, Άννα Τζήκα, καθώς και εκπρόσωποι λοιπών επιχειρησιακών φορέων του Ελληνικού Κράτους.

Η παρουσία εκπροσώπων από κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης υπογραμμίζει τον οριζόντιο χαρακτήρα του έργου και τη σημασία του Ενιαίου CRM ως καταλύτη για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και πιο αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.