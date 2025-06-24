Η υγεία ως μοχλός ανάπτυξης: Η καινοτομία ανεβάζει το ΑΕΠ

«Η υγεία δεν είναι κόστος, αλλά επένδυση με μετρήσιμο όφελος για την κοινωνία και την οικονομία»: αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα του Dennis Ostwald, CEO του WifOR Institute της Γερμανίας, κατά την εισήγησή του στο 2ο ΣΦΕΕ Summit, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) σήμερα, Τρίτη 24 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο κ. Ostwald υπογράμμισε πως «δεν μπορούμε να έχουμε ασθενείς σε μια εποχή που χρειαζόμαστε παραγωγικές κοινωνίες – πρέπει να πείσουμε για την ανάγκη επένδυσης στην Υγεία». Τόνισε ότι η καινοτομία στον τομέα της Υγείας δεν είναι απλώς ζήτημα περίθαλψης, αλλά εργαλείο ανάπτυξης με προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ.

Αναφερόμενος στο παράδειγμα της Γερμανίας, σημείωσε πως η αλλαγή αντίληψης – από το «κόστος» στο «επενδυτικό εργαλείο» – αποτέλεσε σημείο καμπής, με τις πολιτικές της περιόδου Μέρκελ να ενισχύουν ουσιαστικά τον κλάδο της Υγείας.

Παρουσιάζοντας δεδομένα από πρόσφατη μελέτη του WifOR, ανέδειξε πως οι επενδύσεις στην Υγεία έχουν θετικό αποτύπωμα σε κάθε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. «Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό αφήγημα που να πείθει τους πολιτικούς και τη δημόσια σφαίρα για τη σημασία της καινοτομίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ως παράδειγμα χώρας με στρατηγική θεώρηση της Υγείας, ανέδειξε τη Δανία, επισημαίνοντας ότι «έχουν κατανοήσει πως η βιομηχανία Υγείας είναι στο επίκεντρο της ανάπτυξης και απολαμβάνει εμπιστοσύνη». Αντίθετα, επισήμανε ότι η επένδυση στη δημόσια Υγεία στην Ελλάδα παραμένει χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα που αποδεικνύουν την κοινωνική απόδοση τέτοιων επενδύσεων. Είναι κρίσιμο αυτά τα επιχειρήματα να φτάσουν στους αρμόδιους υπουργούς», ανέφερε, καταλήγοντας: «Ελπίζω κάποτε ένας πρόεδρος ή πρωθυπουργός να δράσει ως CEO, με κύριο μέλημα το ανθρώπινο κεφάλαιο».