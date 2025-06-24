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Μπρατάκος: Ζήτησε παράταση της υποχρεωτικής εφαρμογής του «Ψηφιακού Πελατολογίου»
Επιχειρήσεις
10:08 - 24 Ιουν 2025

Μπρατάκος: Ζήτησε παράταση της υποχρεωτικής εφαρμογής του «Ψηφιακού Πελατολογίου»

Reporter.gr Newsroom
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Τον προβληματισμό του αναφορικά με την επικείμενη υποχρεωτική εφαρμογή του «Ψηφιακού Πελατολογίου» από την 1η Ιουλίου εξέφρασε με επιστολή του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ Μπρατάκος στην επιστολή του, η οποία είχε ως αποδέκτη τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, ζήτησε παράταση για την εφαρμογή του μέτρου αλλά και άμεσες διευκρινίσεις στα εκκρεμή ζητήματα.

Επεσήμανε πως η μετάβαση σε ένα πλήρως ψηφιακό κράτος αποτελεί πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσω του Gov.gr και των ψηφιακών υπηρεσιών του TaxisNet. Ωστόσο, τονίζει πως η επιτυχία τέτοιων μεταρρυθμίσεων εξαρτάται άμεσα από την τεχνική ωριμότητα των συστημάτων, την επαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των επιχειρήσεων, αλλά και την πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Ειδικότερα, για το «Ψηφιακό Πελατολόγιο», ο κ. Μπρατάκος ανέδειξε σοβαρά ζητήματα συμμόρφωσης με τον GDPR. Το μέτρο προβλέπει την καταγραφή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων πελατών, ακόμα και περιστασιακών, από διάφορες επιχειρήσεις (όπως συνεργεία, πλυντήρια και ενοικιάσεις οχημάτων), χωρίς να τεκμηριώνεται πάντα η ύπαρξη έννομου συμφέροντος. Αυτή η καθολική εφαρμογή εκθέτει τους επιχειρηματίες στον κίνδυνο παραβίασης του GDPR, λόγω της συλλογής υπερβολικών ή αχρείαστων δεδομένων, της αδυναμίας τεκμηρίωσης του έννομου σκοπού, και της έλλειψης εγγυήσεων για την ασφάλεια των δεδομένων, δεδομένης της μη επάρκειας τεχνικών εργαλείων και υποδομών.

Επιπλέον, ο κ. Μπρατάκος ανέφερε τεχνικά και επιχειρησιακά προβλήματα. Ειδικότερα, ο χρόνος προσαρμογής είναι ελλιπής, καθώς το πιλοτικό περιβάλλον ανακοινώθηκε καθυστερημένα και οι τεχνικές προδιαγραφές συνεχώς διαφοροποιούνται. Υπάρχουν ασυμβατότητες μεταξύ των ΦΕΚ και της τεχνικής τεκμηρίωσης, ενώ απουσιάζουν βασικές λειτουργίες. Επιπλέον, η ασυμβατότητα μεταξύ δοκιμαστικού και παραγωγικού περιβάλλοντος δημιουργεί αστάθεια, ενώ η ανεπάρκεια ενημέρωσης και εκπαίδευσης καθιστά ανέφικτη την έγκαιρη εφαρμογή.

Όσον αφορά στα Ψηφιακά Παραστατικά Διακίνησης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε πως παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα, όπως η ακύρωση παραστατικών μέσω παρόχων ΥΠΑΗΕΣ, ο χειρισμός δωροεπιταγών και ο τρόπος χειρισμού πολλαπλών παραστατικών ανά είσοδο. Παρά τον έγκαιρο εντοπισμό αυτών των προβλημάτων, δεν έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες, με αποτέλεσμα να έχει ήδη χαθεί σχεδόν το ήμισυ της δίμηνης παράτασης χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής προετοιμασίας.

Για τους λόγους αυτούς, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ ζήτησε τη χορήγηση εύλογης παράτασης της εφαρμογής του μέτρου, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και η εκπαίδευση, καθώς και την επίσημη και άμεση ανταπόκριση στα ανοιχτά ζητήματα που σχετίζονται με τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης.

Καταλήγοντας, ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε ότι το ΕΒΕΑ έχει καταστήσει σαφή τη βούλησή του για συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, με στόχο την ουσιαστική ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς πιστεύει ότι η επιτυχία κάθε μεταρρύθμισης προϋποθέτει ρεαλιστικό σχεδιασμό, διαφάνεια και ασφάλεια.

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