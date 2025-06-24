Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - Κάτω από το 3% ο ΣΥΡΙΖΑ

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Νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview περιλαμβάνει ένα σοκαριστικό εύρημα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται κάτω από το όριο του 3%. Η ΝΔ παραμένει πρώτη ενώ το ΠΑΣΟΚ προσπερνά και πάλι την Πλεύση Ελευθερίας που «ξεφουσκώνει».

Αναλυτικά τα σημαντικότερα στοιχεία της δημοσκόπηση για την εφημερίδα Politic:

-Η Νέα Δημοκρατία κινείται σταθερά, από το 24,8% τον Μάιο στο 25,9% τον Ιούνιο, μακριά ωστόσο από τα ποσοστά αυτοδυναμίας.

- Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής παραμένει στη δεύτερη θέση και σημειώνει μικρή πτώση, από το 13,1% στο 12%.

-Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από το 9% στο 8,5%.

-Η Ελληνική Λύση πέφτει από το 7,8% στο 7%.

-Το ΚΚΕ παραμένει σταθερό, με μικρή μεταβολή από το 7% στο 6,5%.

-Ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί από το 4,6% στο 2,9%, σημειώνοντας μια από τις πιο αξιοσημείωτες πτώσεις.

Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι στο 4%, ενώ ΜέΡΑ25 και Φωνή Λογικής φτάνουν στο 3,5%. Η ΝΙΚΗ είναι στο 2% και η Νέα Αριστερά στο 1,7%.

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των αναποφάσιστων, που από το 13,8% τον Μάιο φτάνει στο 16,7% τον Ιούνιο, γεγονός που ενισχύει την εικόνα πολιτικής ρευστότητας και προβληματισμού στο εκλογικό σώμα.

3 στους 10 δεν εμπιστεύονται κανέναν πολιτικό αρχηγό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη των πολιτών, με 31,7%, αυξάνοντας οριακά το ποσοστό του από το 29% που κατέγραψε τον Μάιο. Σχεδόν ισοδύναμη, όμως, παραμένει η απάντηση «κανέναν», που συγκεντρώνει 29,4% τον Ιούνιο (από 28,8%).

Η σταθερότητα στο υψηλό ποσοστό της απάντησης «κανέναν» δείχνει ότι η αμφισβήτηση απέναντι στο σύνολο του πολιτικού συστήματος δεν είναι συγκυριακή, αλλά φαίνεται να εδραιώνεται.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διατηρείται στην τρίτη θέση με 10%, σημειώνοντας μικρή άνοδο από το 8,5% του Μαΐου, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει κοντά, με 7,3% (από 7,9%).





