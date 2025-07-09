ΙΣΑ και Φορείς ΠΦΥ ζητούν άμεσα αύξηση της ιατρικής αμοιβής από τον ΕΟΠΥΥ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) και το Συντονιστικό Όργανο Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) επανέρχονται με αίτημα προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την αναπροσαρμογή της αμοιβής της ιατρικής επίσκεψης που αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Στην επιστολή που απέστειλαν προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, οι δύο φορείς επισημαίνουν ότι οι υφιστάμενες αμοιβές των συμβεβλημένων γιατρών έχουν παραμείνει καθηλωμένες, παρά την κατακόρυφη αύξηση του κόστους λειτουργίας των ιατρείων και τις εξελισσόμενες απαιτήσεις της ιατρικής πράξης στη σύγχρονη εποχή.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει την αύξηση της ιατρικής αποζημίωσης, επισημαίνοντας την ανάγκη για έναν δίκαιο και αναλογικό μηχανισμό, ο οποίος θα στηρίξει ουσιαστικά τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών ιατρείων και κατ’ επέκταση θα ενισχύσει τον ρόλο του γιατρού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, υπογραμμίζει ότι «Οι γιατροί μας έχουν κάνει μεγάλη υπομονή και έχουν στηρίξει το σύστημα σε δύσκολες συνθήκες. Η αναπροσαρμογή της ιατρικής αμοιβής αποτελεί επιτακτική ανάγκη, όχι μόνο για την επιβίωσή τους, αλλά και για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη».

Στην επιστολή προς τον υπουργό Υγείας επισημαίνεται πως το αίτημα αυτό έχει τεθεί επανειλημμένως, με τον ίδιο τον υπουργό να έχει δηλώσει κατά το παρελθόν ότι η αύξηση της αμοιβής είναι στις προτεραιότητες του υπουργείου και επίκειται να υλοποιηθεί άμεσα. Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι η ισχύουσα τιμή αποζημίωσης, η οποία ανέρχεται μόλις στα δέκα ευρώ ανά επίσκεψη, είναι ξεκάθαρα αναχρονιστική και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες και απαιτήσεις της εποχής. Επιπλέον, οι γιατροί καλούνται διαρκώς να προσαρμόζονται σε νέα επιστημονικά δεδομένα, να επενδύουν σε τεχνολογικό εξοπλισμό και να διαχειρίζονται πιο σύνθετες κλινικές καταστάσεις, γεγονός που καθιστά απαραίτητη μια δίκαιη και βιώσιμη αποζημίωση.

Παράλληλα, επιστολή προς τον κ. Γεωργιάδη απέστειλε και το Συντονιστικό Όργανο Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο επαναλαμβάνει το αίτημα για την αύξηση της αποζημίωσης των συμβεβλημένων γιατρών. Στην επιστολή επισημαίνεται πως οι γιατροί της ΠΦΥ σηκώνουν καθημερινά ένα μεγάλο φορτίο ευθυνών, παρέχοντας ουσιαστικές υπηρεσίες στους πολίτες υπό αυξημένες απαιτήσεις, περιορισμένους πόρους και διαρκώς μεταβαλλόμενο λειτουργικό και ρυθμιστικό περιβάλλον.

Το Συντονιστικό Όργανο θεωρεί ότι η αύξηση της αμοιβής δεν αφορά μόνο την οικονομική επιβίωση των γιατρών, αλλά συνδέεται άμεσα και με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Μια επαρκής και αξιοπρεπής αποζημίωση, σύμφωνα με το όργανο, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση και διατήρηση ικανών γιατρών στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας, που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του εθνικού συστήματος υγείας.