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Ιδιώτες γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία με ΚΥΑ – «Μπίζνες» καταγγέλλει η ΕΙΝΑΠ
Υγεία
10:24 - 19 Αυγ 2025

Ιδιώτες γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία με ΚΥΑ – «Μπίζνες» καταγγέλλει η ΕΙΝΑΠ

Reporter.gr Newsroom
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Η πόρτα του ΕΣΥ άνοιξε, με κοινή υπουργική απόφαση δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τους ιδιώτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι αποκτούν πλέον το δικαίωμα να πραγματοποιούν ιατρικές και επεμβατικές πράξεις εντός των δημόσιων νοσοκομείων, πέρα από το τακτικό τους ωράριο.

Δικαίωμα συνεργασίας με το ΕΣΥ έχουν όλοι οι γιατροί που είναι μέλη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλος ιατρικής ειδικότητας σε ισχύ, είναι φορολογικά ενήμεροι και ασφαλισμένοι. Οι ιδιώτες ιατροί θα πληρώνονται από τους ασθενείς, όπως ακριβώς γίνεται και κατά τις επισκέψεις στα απογευματινά ιατρεία ή τα απογευματινά χειρουργεία που έχουν ενεργοποιηθεί εδώ και κάποιους μήνες.

Η νέα κοινή υπουργική απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου της ΕΙΝΑΠ, Γιώργου Σιδέρη, ο οποίος τόνισε, μέσω ανακοίνωσής του, ότι πρόκειται για «μπίζνες» που θα επιβαρύνει εκ νέου τους ασθενείς, οι οποίοι «έχουν πληρώσει με χίλιους τρόπους» και «τώρα θα έχουν την “ελευθερία” να ξαναπληρώσουν για ιατρικές πράξεις, διαγνώσεις, φάρμακα, χειρουργεία».

Μιλώντας, δε, το πρωί της Τρίτης (19/8) στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84 ο κ. Σιδέρης υποστήριξε ότι επιλέγεται αυτός ο τρόπος κάλυψης κενών, αντί να προσληφθούν περισσότεροι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία, εκεί όπου δεν υπάρχουν όλες οι ειδικότητες. Σημείωσε, ακόμη, ότι ενώ τυπικά την ευθύνη για τους ασθενείς αυτούς θα έχει ο ιδιώτης ιατρός, κατά την εκτίμησή του το δημόσιο νοσοκομείο και οι γιατροί του αναπόφευκτα θα επιβαρυνθούν, καθώς η κυβέρνηση «βγάζει στο “σφυρί”», όπως είπε, «τις υποδομές και τον εξοπλισμό του δημόσιου συστήματος Υγείας».

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