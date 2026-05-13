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Field Officers από το 1566: Το νέο σημείο καθοδήγησης των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία
Υγεία
07:45 - 13 Μάι 2026

Field Officers από το 1566: Το νέο σημείο καθοδήγησης των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία

Reporter.gr Newsroom
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Σημείο αναφοράς υποστήριξης και καθοδήγησης για την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία αποτελούν πλέον οι Field Officers. Πρόκειται για ένα επιπλέον κανάλι εξυπηρέτησης του 1566 που έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας και να απλοποιήσει τη συνολική εμπειρία τους στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Αποτελούν το επιτόπιο σημείο υποστήριξης των πολιτών μέσα σε δημόσια νοσοκομεία, καλύπτοντας μια διαχρονική ανάγκη για απλή, ανθρώπινη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση στο ΕΣΥ.  

Οι Field Officers λειτουργούν ως το πρώτο σημείο καθοδήγησης για ασθενείς και συνοδούς, προσφέροντας άμεση ενημέρωση και πρακτική βοήθεια σε μια σειρά ζητημάτων που συχνά δημιουργούν σύγχυση στους πολίτες. Ο ρόλος τους είναι να διευκολύνουν την πλοήγηση μέσα στις δομές υγείας και να διευκολύνουν τους πολίτες στην κατανόηση των διαδικασιών και στη σωστή δρομολόγηση των αιτημάτων τους, όπως τον εντοπισμό του σωστού τμήματος και την κατανόηση των διοικητικών διαδικασιών. Οι Field Officers συνιστούν ένα ακόμη διαθέσιμο κανάλι εξυπηρέτησης για τους πολίτες, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει το 1566. Με φυσική παρουσία στους χώρους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, φέρνουν την φιλοσοφία και την λειτουργία του 1566, εκεί όπου υπάρχει άμεση ανάγκη.

Καθημερινά, οι Field Officers υποδέχονται τους πολίτες στους νοσοκομειακούς χώρους, παρέχουν γενικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και κατευθύνουν τους ασθενείς προς τα κατάλληλα τμήματα. Επιπλέον, παρέχουν ενημέρωση και καθοδήγηση στους πολίτες σχετικά με παραπεμπτικά και ραντεβού, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και πού πρέπει να απευθυνθούν.

Παράλληλα, η λειτουργία των Field Officers λειτουργεί υποστηρικτικά και προς το νοσοκομειακό προσωπικό, καθώς απορροφούν μεγάλο μέρος των καθημερινών ερωτημάτων και αναγκών ενημέρωσης. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση βασικών σημείων εξυπηρέτησης, διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ πολιτών και υπηρεσιών και επιτρέπουν στο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό να επικεντρώνεται περισσότερο στα κύρια καθήκοντα του.

Σήμερα, οι Field Officers έχουν τοποθετηθεί σε δεκάδες νοσοκομεία σε όλη την χώρα, τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια, καλύπτοντας πανεπιστημιακά, ογκολογικά, παιδιατρικά και άλλα εξειδικευμένα τμήματα. Η παρουσία των Field Officers σε μεγάλα νοσοκομεία αποτελεί μια πρακτική παρέμβαση για την βελτίωση της εξυπηρέτησης στα δημόσια νοσοκομεία, προσφέροντας στους πολίτες ένα πιο ξεκάθαρο και υποστηρικτικό πλαίσιο κατά την διάρκεια της επίσκεψης τους.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένη δράσης χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

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