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Ψηφιακή αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας: Τι λένε οι ασθενείς για τα δημόσια νοσοκομεία
Υγεία
12:29 - 31 Αυγ 2025

Ψηφιακή αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας: Τι λένε οι ασθενείς για τα δημόσια νοσοκομεία

Reporter.gr Newsroom
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Σε λειτουργία τέθηκε από τις 14 Ιουλίου το νέο ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης των δημόσιων νοσοκομείων από τους ίδιους τους ασθενείς, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας για τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα, έχουν αποσταλεί πάνω από 32.000 γραπτά μηνύματα (SMS) σε πολίτες που νοσηλεύτηκαν, με το 25% εξ αυτών να απαντούν στο σχετικό ερωτηματολόγιο. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, την ευγένεια και τον σεβασμό που επέδειξαν οι επαγγελματίες υγείας, καθώς και τη σαφή ενημέρωση των ασθενών πριν το εξιτήριο.

Ωστόσο, χαμηλότερες βαθμολογίες καταγράφονται σε θέματα όπως η αριθμητική επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού, η καθαριότητα των χώρων, η ποιότητα της σίτισης και η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης. Αυτοί οι τομείς, σύμφωνα με τη γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, αναδεικνύονται ως κύριες προτεραιότητες για βελτίωση.

Η κ. Βιλδιρίδη, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι η συμμετοχή των ασθενών είναι κρίσιμη, καλώντας όσους νοσηλεύτηκαν να αφιερώσουν λίγα λεπτά ώστε να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που λαμβάνουν με sms πέντε ημέρες μετά το εξιτήριο. Όπως εξήγησε, το εργαλείο βασίζεται σε διεθνή πρότυπα (PREMs – Patient Reported Experience Measures) και έχει στόχο να συλλέγει αξιόπιστα δεδομένα που θα αξιοποιηθούν στη χάραξη πολιτικής υγείας.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 35 κλειστού τύπου ερωτήσεις που καλύπτουν την εμπειρία από την είσοδο στο νοσοκομείο μέχρι το εξιτήριο, εξετάζοντας ζητήματα όπως η πρόσβαση, η ενημέρωση, η φροντίδα, η συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, η καθαριότητα και η σίτιση, καθώς και η γενική αξιολόγηση της νοσηλείας.

Παρότι οι πρώτες ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές, το Υπουργείο αναμένει τη συγκέντρωση μεγαλύτερου όγκου δεδομένων, ώστε να προχωρήσει σε πιο λεπτομερή ανάλυση, ακόμα και σε επίπεδο νοσοκομείου ή Υγειονομικής Περιφέρειας. Ο στόχος είναι η υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων για την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και η αντιμετώπιση ενδεχόμενων ανισοτήτων, τόσο γεωγραφικά όσο και μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών νοσοκομείων.

Τέλος, προβλέπεται επέκταση της αξιολόγησης σε εξειδικευμένες δομές, ξεκινώντας από τα ογκολογικά νοσοκομεία, αλλά και σε επιμέρους τμήματα, όπως τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

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