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ΕΟΦ: Προειδοποίηση για αύξηση πωλήσεων παράνομων φαρμάκων στην Ελλάδα
Υγεία
14:56 - 05 Σεπ 2025

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για αύξηση πωλήσεων παράνομων φαρμάκων στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από προειδοποίηση του ΕΜΑ και των ευρωπαϊκών αρχών φαρμάκου για την αύξηση της διακίνησης παράνομων φαρμάκων της κατηγορίας GLP-1 (όπως σεμαγλουτίδη, λιραγλουτίδη και τιρζεπατίδη) στην ΕΕ, ο ΕΟΦ ενημερώνει το ελληνικό κοινό σχετικά με τους κινδύνους.

Τα παράνομα φάρμακα συχνά διακινούνται μέσω κακόβουλων ιστότοπων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι εγκεκριμένα και δεν πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Εκατοντάδες ψεύτικα προφίλ και καταχωρήσεις έχουν εντοπιστεί, πολλές εκτός ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά λογότυπα και ψευδείς εγκρίσεις για να παραπλανήσουν τους καταναλωτές.

Ο ΕΟΦ παρακολουθεί ενεργά τους παράνομους προμηθευτές σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο και λαμβάνει μέτρα όπως απόσυρση προϊόντων και αποκλεισμό ιστοτόπων. Τα παράνομα φάρμακα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς μπορεί να μην περιέχουν τη δηλωμένη δραστική ουσία ή να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, οδηγώντας σε αποτυχία της θεραπείας, σοβαρές παρενέργειες και επικίνδυνες αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα.

Οι αγωνιστές GLP-1 είναι συνταγογραφούμενα φάρμακα για σοβαρές παθήσεις όπως διαβήτης και παχυσαρκία και πρέπει να λαμβάνονται μόνο υπό ιατρική επίβλεψη. Οι ασθενείς πρέπει να τα προμηθεύονται αποκλειστικά από νόμιμα φαρμακεία με ιατρική συνταγή, καθώς η διαδικτυακή πώληση φαρμάκων απαγορεύεται στην Ελλάδα.

Προειδοποιητικά σημάδια παράνομων φαρμάκων:

  • Διαφήμιση ως «εγκεκριμένο» από εθνική αρχή ή χρήση λογοτύπων του ΕΜΑ.
  • Πώληση μέσω ιστοτόπων ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ισχυρισμοί υπεροχής έναντι εγκεκριμένων θεραπειών χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση.
  • Μη διάθεση από αδειοδοτημένα φαρμακεία.

Τα παράνομα φάρμακα εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και δεν υποστηρίζονται ούτε προωθούνται από τον ΕΟΦ ή τον EMA. Η νόμιμη προμήθεια γίνεται μόνο από φυσικά φαρμακεία με ιατρική συνταγή.

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