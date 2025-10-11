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Πιερρακάκης : Κίνδυνος λαθρεμπορίου από την υπερφορολόγηση
Οικονομία
14:05 - 11 Οκτ 2025

Πιερρακάκης : Κίνδυνος λαθρεμπορίου από την υπερφορολόγηση

Reporter.gr Newsroom
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Η τοποθέτηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στη χθεσινή συνεδρίαση του ECOFIN, για τη νέα πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στον καπνό και στα συναφή με τον καπνό προϊόντα.

Τον κίνδυνο ανάπτυξης λαθρεμπορίου λόγω υπερφορολόγησης επισήμανε στις συνόδους του #Eurogroup και του #ECOFIN στο Λουξεμβούργο ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημειώνοντας ότι η δημόσια υγεία πάντα είναι προτεραιότητα.

Με ανάρτηση του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει: «Στο ECOFIN συζητήσαμε για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα. Η δημόσια υγεία αποτελεί υπαρξιακή προτεραιότητα. Ωστόσο, όταν αυξάνουμε υπέρμετρα τους φόρους, αυξάνεται και το λαθρεμπόριο», σημειώνοντας ότι «είναι αναγκαίο να φροντίσουμε ώστε οι τιμές να μην αυξηθούν απότομα και περισσότερο απ’ όσο θα ήταν πραγματικά ευεργετικό. Θα μπορούσαμε επίσης να εξετάσουμε πιο εκτεταμένες μεταβατικές περιόδους στην εφαρμογή των μέτρων.»

{https://www.facebook.com/reel/1605578450423317}

Τελευταία τροποποίηση στις 11/10/2025 - 14:01
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