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ΙΣΑ: Αύξηση στην αμοιβή των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ φέρνει τροπολογία του υπουργείου Υγείας
Υγεία
20:47 - 26 Ιαν 2026

ΙΣΑ: Αύξηση στην αμοιβή των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ φέρνει τροπολογία του υπουργείου Υγείας

Reporter.gr Newsroom
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Σε αύξηση της αμοιβής για τους ιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ προχωρά το υπουργείο Υγείας, μέσω τροπολογίας που αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί εντός των επόμενων ημερών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), έπειτα από επικοινωνία του προέδρου του, Γιώργου Πατούλη, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η αμοιβή της ιατρικής επίσκεψης αυξάνεται από τα 10 στα 13 ευρώ. Μέχρι την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας, οι ιατροί καλούνται να μην προχωρούν στην έκδοση τιμολογίων.

Ο ΙΣΑ αναμένεται να ενημερώσει άμεσα τα μέλη του για κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με την εφαρμογή της ρύθμισης.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών χαρακτήρισε την αύξηση «ένα πρώτο θετικό βήμα», σημειώνοντας ότι πρόκειται για αναπροσαρμογή της τάξης του 30%, έπειτα από πολλά χρόνια στασιμότητας των αμοιβών. Παράλληλα, τόνισε ότι το νέο ποσό δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των ιατρών ούτε ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ιατρικού κόσμου.

Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστική βελτίωση των επαγγελματικών συνθηκών και αξιοπρεπείς αμοιβές για τους ιατρούς που στηρίζουν καθημερινά το δημόσιο σύστημα υγείας, επισημαίνοντας την ανάγκη για περαιτέρω αναπροσαρμογή της ιατρικής αμοιβής, για την οποία –όπως ανέφερε– υπάρχει σχετική δέσμευση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, η Πολιτεία καλείται να στηρίξει έμπρακτα το ιατρικό έργο, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας όσο και η παραμονή των ιατρών στη χώρα.

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